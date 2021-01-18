Alfa Romeo, 2021 F1 aracını 22 Şubat'ta Varşova'da tanıtacak!

Alfa Romeo, 2020 sezonunu şampiyona sekizincisi olarak tamamladı ve yeni sezonda yeniden orta grupta düzenli olarak puan savaşı vermek istiyor.

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre Alfa Romeo, 2021 sezonunda mücadele edeceği yeni aracı 22 Şubat'ta tanıtacak. Lansman, ana sponsor Orlen'i memnun etmek amacıyla Polonya'nın başkenti Varşova'da yapılacak.

COVID-19 nedeniyle şimdilik detaylar bilinmiyor olsa da, lansman etkinliğinde kısıtlamalar olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Yeni sezonda takımın yarış koltuğunda Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi ikilisi olmaya devam edecek. Aynı zamanda PKN Orlen'in desteklediği Robert Kubica da İtalyan ekibin test/yedek pilotu olarak kalacak.

Yeni sezonun 28 Mart'ta Bahreyn'de başlaması planlanıyor ve İtalyan ekip bu lansmanla, 2021 aracını tanıtan ilk takım olacak.

Pek çok takım yeni aracını doğrudan Bahreyn pistinde tanıtmayı düşünürken, Alfa Romeo ilk yarıştan yaklaşık 1.5 ay önce yeni aracını tanıtmış olacak.

Alfa Romeo, gerçek bir lansman yaparak basının ilgisini çekmek istiyor gibi görünüyor.