Alfa Romeo, 2021 F1 aracı C41'i Varşova'da tanıttı!

Alfa Romeo, yeni aracının lansmanını, takımın ana sponsoru PKN Orlen'in ülkesi olan Polonya'da gerçekleştirme kararı almıştı.

Lansman etkinliği bugün gerçekleştirildi ve yeni aracın, 2018'den bu yana Sauber F1 takımıyla çalışan Alfa Romeo'nun kırmızı & beyaz renk düzenini taşıdığı görüldü.

Geçen yıl Robert Kubica'nın takıma katılmasıyla beraber Alfa Romeo'nun ana sponsoru haline gelen PKN Orlen firması, tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da İsviçreli ekibin ana sponsoru olmuş durumda.

Aracın sidepod bölümünde PKN Orlen logolarına yer verilirken, Huski Chocolate artık takımın sponsoru değil.

Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Alfa Romeo Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Alfa Romeo

Araç her ne kadar geçen yılki gibi kırmızı beyaz renklere sahip olsa da, tasarım düzeni olarak epey değişmiş görünüyor. Ayrıca takım tulumları da neredeyse tamamen beyaz hale geldi.

Teknik tarafta Jan Monchaux önderliğinde hareket eden İtalyan takım, Motorsport.com'un daha önce duyurduğu üzere iki gelişim hakkını da aracın ön tarafında kullandı ve bu sayede "dar burun" konseptine geçiş yaptı.

Bunun takımı nasıl etkileyeceği bilinmiyor, ancak bu yıl Ferrari'nin geçen yıl boyunca üzerinde çalıştığı ve epey umutlu olduğu yeni bir motora sahip olacaklar.

Ayrıca aracın taban kısmında, kurallar gereği epey değişiklik yapılmış durumda. Aracın kalan kısmı da, bu taban konseptine göre dizayn edildi.

Takım patronu Frederic Vasseur, "Yeni aracı tanıttığınız an her zaman duygusaldır. Çünkü fabrikadaki herkesin aylarca süren çabalarının sonucu ve yeni bir maceranın başlangıcıdır."

Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Alfa Romeo Antonio Giovinazzi, Kimi Raikkonen, Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Alfa Romeo

“Takımın sahip olduğu felsefenin aynı kaldığını düşünüyorum. Yarın bugün yaptığımızdan daha iyi bir iş çıkarmamız gerekiyor. Geçen sezonu sekizinci bitirdik ve bu yüzden 2021'de daha iyi bir sonuç hedeflemeliyiz. Bunu yapmak için departmanların her birinde, pistte ve ana merkezde gelişmeye devam etmeliyiz."

"Griddeki her takımın şu anda çok yüksek beklentileri var. Tüm takımlar kışın iyi bir iş çıkarmayı ve ilk yarış için iyi bir konumda olmayı umuyorlar."

"Yakında herkesin kartlarını gösterme vakti gelecek." dedi.

Alfa Romeo, yeni aracını ilk kez Cuma günü piste çıkaracağını da doğruladı.

Vasseur önderliğindeki Alfa Romeo, bu yıl Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi kadrosuyla yarışmaya devam edecek.

Yeni sezonda takımın hem test hem de yedek pilotluğunu Robert Kubica yapacak.