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Formula 1 / Monako GP Haberler

Alfa Romeo, 2020'ye kıyasla pozisyonlarını en çok geliştiren takım oldu

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

İlk beş yarışın ardından Alfa Romeo, geçen yıla kıyasla pozisyonlarını en çok geliştiren takım olmuş gibi görünüyor.

Alfa Romeo, 2020'ye kıyasla pozisyonlarını en çok geliştiren takım oldu

F1News, sürücülerin ve takımların, geçen yılki sıralama performansıyla bu yılki sıralama performansını karşılaştırdı. Burada baz alınan şey farklar değil, sıralama pozisyonları oldu.

Geçen yıl gridde yer almayan Fernando Alonso, Nikita Mazepin, Mick Schumacher ve Yuki Tsunoda bu kıyaslamaya dahil edilmedi.

İlk beş yarışın ardından en belirgin ilerlemeyi Antonio Giovinazzi kaydetti. İtalyan sürücü, geçen yılın ilk beş yarışında 18.4'lük bir grid ortalaması yakalarken, bu yıl 5.4'lük bir yükselişle 13'lük bir ortalama yakaladı. Kimi Raikkonen de geçen yıla göre 3.4 sıra daha önde yer aldı.

En geride ise Aston Martin ve Mercedes pilotları yer aldı.

İlginç şekilde takım değiştiren sürücülerden ikisi -Perez ve Sainz- geçen yıla göre daha yukarılarda yer alırken, Ricciardo ve Vettel geriledi.

Sürücüler:

Pilot En iyi
pozisyon		 En kötü
pozisyon

2021

Ortalaması

 Fark

2020

Ortalaması

 En iyi
pozisyon		 En kötü
pozisyon
A. Giovinazzi 10 17 13 -5.4 18.4 17 19
K. Raikkonen 14 17 15.2 -3.4 18.6 16 20
C. Leclerc 1 8 4.2 -3 7.2 4 11
S. Perez 2 11 6.8 -2.2 9 4 17
P. Gasly 5 12 7.4 -2.2 9.6 7 12
M. Verstappen 1 3 2.2 -1.6 3.8 2 7
C. Sainz 4 11 6.8 -1.2 8 3 13
E. Ocon 5 16 9.4 -1.2 10.6 5 14
N. Latifi 14 19 17.2 -bir 18.2 15 20
G. Russell 11 15 13.6 -0.6 14.2 12 17
L. Norris 5 9 7 +0.4 6.6 4 10
D. Ricciardo 6 16 9.4 +0.8 8.6 5 11
L. Hamilton 1 7 2.6 +1.2 1.4 1 2
V. Bottas 1 8 3.6 +1.6 2 1 4
S. Vettel 8 18 12.4 +2.8 9.6 5 12
L. Stroll 10 17 12.2 +4.8 7.4 3 13

Takımlarda ise Alfa Romeo, geçen yılın ilk beş yarışında 18.5'lik bir grid ortalaması yakalamıştı ve bu yıl 4.4 sıra yükselerek 14.1'lik bir ortalama yakaladılar.

Aston Martin ise geçen yıl 8'lik bir ortalama yakalarken bu yıl 12.3'lük bir ortalama yakaladı ve bu alanda en çok kaybeden takım oldu.

Takımlar:

Takım 2021 Ortalama 2021 Fark Ortalama 2020 Takım 2020
Alfa Romeo 14.1 -4.4 18.5 Alfa Romeo
Ferrari 5.5 -2.9 8.4 Ferrari
Red Bull 4.5 -2 6.5 Red Bull
Williams 15.4 -0.8 16.2 Williams
AlphaTauri 11.6 -0.6 12.2 AlphaTauri
McLaren 8.2 +0.9 7.3 McLaren
Mercedes 3.1 +1.4 1.7 Mercedes
Alpine 11.1 +1.5 9.6 Renault
Haas 19.2 +2.6 16.6 Haas
Aston Martin 12.3 +4.3 8 Racing Point
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Vasseur: ''Artık Giovinazzi'nin yanına genç bir pilot alabiliriz''

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Editör Kemal Şengül

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