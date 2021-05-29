Alfa Romeo, 2020'ye kıyasla pozisyonlarını en çok geliştiren takım oldu

F1News, sürücülerin ve takımların, geçen yılki sıralama performansıyla bu yılki sıralama performansını karşılaştırdı. Burada baz alınan şey farklar değil, sıralama pozisyonları oldu.

Geçen yıl gridde yer almayan Fernando Alonso, Nikita Mazepin, Mick Schumacher ve Yuki Tsunoda bu kıyaslamaya dahil edilmedi.

İlk beş yarışın ardından en belirgin ilerlemeyi Antonio Giovinazzi kaydetti. İtalyan sürücü, geçen yılın ilk beş yarışında 18.4'lük bir grid ortalaması yakalarken, bu yıl 5.4'lük bir yükselişle 13'lük bir ortalama yakaladı. Kimi Raikkonen de geçen yıla göre 3.4 sıra daha önde yer aldı.

En geride ise Aston Martin ve Mercedes pilotları yer aldı.

İlginç şekilde takım değiştiren sürücülerden ikisi -Perez ve Sainz- geçen yıla göre daha yukarılarda yer alırken, Ricciardo ve Vettel geriledi.

Sürücüler:

Pilot En iyi

pozisyon En kötü

pozisyon 2021 Ortalaması Fark 2020 Ortalaması En iyi

pozisyon En kötü

pozisyon A. Giovinazzi 10 17 13 -5.4 18.4 17 19 K. Raikkonen 14 17 15.2 -3.4 18.6 16 20 C. Leclerc 1 8 4.2 -3 7.2 4 11 S. Perez 2 11 6.8 -2.2 9 4 17 P. Gasly 5 12 7.4 -2.2 9.6 7 12 M. Verstappen 1 3 2.2 -1.6 3.8 2 7 C. Sainz 4 11 6.8 -1.2 8 3 13 E. Ocon 5 16 9.4 -1.2 10.6 5 14 N. Latifi 14 19 17.2 -bir 18.2 15 20 G. Russell 11 15 13.6 -0.6 14.2 12 17 L. Norris 5 9 7 +0.4 6.6 4 10 D. Ricciardo 6 16 9.4 +0.8 8.6 5 11 L. Hamilton 1 7 2.6 +1.2 1.4 1 2 V. Bottas 1 8 3.6 +1.6 2 1 4 S. Vettel 8 18 12.4 +2.8 9.6 5 12 L. Stroll 10 17 12.2 +4.8 7.4 3 13

Takımlarda ise Alfa Romeo, geçen yılın ilk beş yarışında 18.5'lik bir grid ortalaması yakalamıştı ve bu yıl 4.4 sıra yükselerek 14.1'lik bir ortalama yakaladılar. Aston Martin ise geçen yıl 8'lik bir ortalama yakalarken bu yıl 12.3'lük bir ortalama yakaladı ve bu alanda en çok kaybeden takım oldu. Takımlar: Takım 2021 Ortalama 2021 Fark Ortalama 2020 Takım 2020 Alfa Romeo 14.1 -4.4 18.5 Alfa Romeo Ferrari 5.5 -2.9 8.4 Ferrari Red Bull 4.5 -2 6.5 Red Bull Williams 15.4 -0.8 16.2 Williams AlphaTauri 11.6 -0.6 12.2 AlphaTauri McLaren 8.2 +0.9 7.3 McLaren Mercedes 3.1 +1.4 1.7 Mercedes Alpine 11.1 +1.5 9.6 Renault Haas 19.2 +2.6 16.6 Haas Aston Martin 12.3 +4.3 8 Racing Point