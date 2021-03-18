Alfa Romeo, 2020'deki "zayıflıklarını" ortadan kaldırmış

Alfa Romeo, 2018 ve 2019 yıllarında nispeten iyi bir performans sergilese de, geçen yıl en kötü sezonlarından birini geçirdi ve yıl boyunca en yavaş üç takımdan biriydi.

Buna karşılık Antonio Giovinazzi ve Kimi Raikkonen ikilisi, toplamda sekiz puan almayı başardılar. Alfa Romeo, toplanan bu puanlar sayesinde de şampiyonada sekizinci oldu.

Bu yıl aerodinamik anlamda aracı geliştirebilmek adına yoğun çaba harcayan Alfa Romeo, özellikle ön kısımda çok fazla vakit harcadı ve ayrıca yepyeni bir Ferrari motoruna sahip olacaklar.

İlk testlerin ardından konuşan Alfa Romeo teknik direktörü Jan Monchaux, 2020'deki zayıflıklarını ortadan kaldırdıklarını belirtti.

Monchaux, “İlk testler geride kaldı ve yeni sezonun başlangıcına, geçen yıla kıyasla çok daha iyi hazırlandığımızı düşünüyorum."

"Aracımız test boyunca çok dayanıklıydı ve 2020'de yaşadığımız zayıflıkları ortadan kaldırdık. Artık daha iyi durumdayız."

"Şimdi hem tek turda hem de yarış simülasyonunda daha fazla tempo elde edebilmek için topladığımız tüm bilgileri analiz etmemiz gerekiyor."

"Eminim tüm takımlar sezonun ilk yarışına kadar gelişecekler, ancak buna hazır olacağız." dedi.