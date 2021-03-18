Alfa Romeo, 2020'deki "zayıflıklarını" ortadan kaldırmış

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
30 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
02 May
Yarış:
44 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
48 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
65 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
79 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
87 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
100 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
104 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
121 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
135 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
163 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
170 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
177 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
191 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
195 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
205 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
220 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
227 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
234 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
247 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
262 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
268 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Formula 2 Patronu, F1'e giren genç sayısının azalmasını bekliyor Sonraki / Resmi: Suudi Arabistan, F1'in en hızlı cadde pistini tanıttı!
Formula 1 / Son dakika

Alfa Romeo, 2020'deki "zayıflıklarını" ortadan kaldırmış

Ekleyen:
, Editör

Alfa Romeo'nun teknik direktörü Jan Monchaux, araçtaki teknik kusurların bazılarını ortadan kaldırdıklarını belirtti.

Alfa Romeo, 2020'deki "zayıflıklarını" ortadan kaldırmış

Alfa Romeo, 2018 ve 2019 yıllarında nispeten iyi bir performans sergilese de, geçen yıl en kötü sezonlarından birini geçirdi ve yıl boyunca en yavaş üç takımdan biriydi.

Buna karşılık Antonio Giovinazzi ve Kimi Raikkonen ikilisi, toplamda sekiz puan almayı başardılar. Alfa Romeo, toplanan bu puanlar sayesinde de şampiyonada sekizinci oldu.

Bu yıl aerodinamik anlamda aracı geliştirebilmek adına yoğun çaba harcayan Alfa Romeo, özellikle ön kısımda çok fazla vakit harcadı ve ayrıca yepyeni bir Ferrari motoruna sahip olacaklar.

İlk testlerin ardından konuşan Alfa Romeo teknik direktörü Jan Monchaux, 2020'deki zayıflıklarını ortadan kaldırdıklarını belirtti.

Monchaux, “İlk testler geride kaldı ve yeni sezonun başlangıcına, geçen yıla kıyasla çok daha iyi hazırlandığımızı düşünüyorum."

"Aracımız test boyunca çok dayanıklıydı ve 2020'de yaşadığımız zayıflıkları ortadan kaldırdık. Artık daha iyi durumdayız."

"Şimdi hem tek turda hem de yarış simülasyonunda daha fazla tempo elde edebilmek için topladığımız tüm bilgileri analiz etmemiz gerekiyor."

"Eminim tüm takımlar sezonun ilk yarışına kadar gelişecekler, ancak buna hazır olacağız." dedi.

 

paylaşım
yorumlar
Formula 2 Patronu, F1'e giren genç sayısının azalmasını bekliyor

Önceki haber

Formula 2 Patronu, F1'e giren genç sayısının azalmasını bekliyor

Sonraki haber

Resmi: Suudi Arabistan, F1'in en hızlı cadde pistini tanıttı!

Resmi: Suudi Arabistan, F1'in en hızlı cadde pistini tanıttı!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari, 2021'de şampiyona üçüncülüğünü hedefliyor

4s
2
Formula 1

Resmi: Suudi Arabistan, F1'in en hızlı cadde pistini tanıttı!

5s
3
Formula 1

Seidl: "Vettel, Aston Martin'le ilk yarıştan itibaren güçlü olacak"

3s
4
Formula 1

McLaren'ın akıllıca hazırlanmış difüzörü neden yasal?

23s
5
Formula 1

Norris: "Mercedes motoru kusursuz çalıştı"

7s
Son Haberler
Schumacher: "Favorim Red Bull ve Max Verstappen"
F1

Schumacher: "Favorim Red Bull ve Max Verstappen"

14dk
Russell: "Bence Hamilton, F1'de kalacak"
F1

Russell: "Bence Hamilton, F1'de kalacak"

2s
Perez, geçmişte de Red Bull programına dahil olmaya yaklaşmış
F1

Perez, geçmişte de Red Bull programına dahil olmaya yaklaşmış

3s
Seidl: "Vettel, Aston Martin'le ilk yarıştan itibaren güçlü olacak"
F1

Seidl: "Vettel, Aston Martin'le ilk yarıştan itibaren güçlü olacak"

3s
Ferrari, 2021'de şampiyona üçüncülüğünü hedefliyor
F1

Ferrari, 2021'de şampiyona üçüncülüğünü hedefliyor

4s
Son Videolar
Günther Steiner: 02:18
Formula 1
2s

Günther Steiner: "Mick Schumacher, Niki Lauda'dan ne öğrenebilir?"

Isola: “F1 2020'deki yere basma gücünü yeniden kazandı” 21:38
Formula 1
2s

Isola: “F1 2020'deki yere basma gücünü yeniden kazandı”

Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'si Cidde Şehir Pistini Tanıttı 00:55
Formula 1
2s

Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'si Cidde Şehir Pistini Tanıttı

F1 2021 sezonuna bir bakış 01:27
Formula 1
16 Mar 2021

F1 2021 sezonuna bir bakış

2021 Mercedes F1 Aracı Açıklandı! 08:03
Formula 1
16 Mar 2021

2021 Mercedes F1 Aracı Açıklandı!

Kemal Şengül More from
Kemal Şengül
Russell: "Bence Hamilton, F1'de kalacak"
Formula 1 / Son dakika

Russell: "Bence Hamilton, F1'de kalacak"

Seidl: "Vettel, Aston Martin'le ilk yarıştan itibaren güçlü olacak"
Formula 1 / Son dakika

Seidl: "Vettel, Aston Martin'le ilk yarıştan itibaren güçlü olacak"

Ferrari, 2021'de şampiyona üçüncülüğünü hedefliyor
Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2021'de şampiyona üçüncülüğünü hedefliyor

Çok Okunanlar Bugün

Ferrari, 2021'de şampiyona üçüncülüğünü hedefliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2021'de şampiyona üçüncülüğünü hedefliyor

Resmi: Suudi Arabistan, F1'in en hızlı cadde pistini tanıttı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Suudi Arabistan, F1'in en hızlı cadde pistini tanıttı!

Seidl: "Vettel, Aston Martin'le ilk yarıştan itibaren güçlü olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Seidl: "Vettel, Aston Martin'le ilk yarıştan itibaren güçlü olacak"

McLaren'ın akıllıca hazırlanmış difüzörü neden yasal?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

McLaren'ın akıllıca hazırlanmış difüzörü neden yasal?

Norris: "Mercedes motoru kusursuz çalıştı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Norris: "Mercedes motoru kusursuz çalıştı"

Leclerc: "Ferrari'den mucize beklenmemeli"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Ferrari'den mucize beklenmemeli"

Ocon, Mercedes ihtimaline rağmen Alpine'de kalmak istiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ocon, Mercedes ihtimaline rağmen Alpine'de kalmak istiyor

Leclerc: "Le Mans yorumlarım fazla ciddiye alındı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Le Mans yorumlarım fazla ciddiye alındı"

Son Haberler

Schumacher: "Favorim Red Bull ve Max Verstappen"
F1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "Favorim Red Bull ve Max Verstappen"

Russell: "Bence Hamilton, F1'de kalacak"
F1 Formula 1 / Son dakika

Russell: "Bence Hamilton, F1'de kalacak"

Perez, geçmişte de Red Bull programına dahil olmaya yaklaşmış
F1 Formula 1 / Son dakika

Perez, geçmişte de Red Bull programına dahil olmaya yaklaşmış

Seidl: "Vettel, Aston Martin'le ilk yarıştan itibaren güçlü olacak"
F1 Formula 1 / Son dakika

Seidl: "Vettel, Aston Martin'le ilk yarıştan itibaren güçlü olacak"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.