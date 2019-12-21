Alfa Romeo, 2020'de Schumacher'le test yapmayacak

Mick Schumacher, Ferrari'nin genç sürücü akademisinde yer alıyor ve İtalyan takımın Formula 1'de beraber çalıştığı Alfa Romeo ile spora girme ihtimali bulunuyor.

Bahreyn'de hem Ferrari hem de Alfa Romeo'nun direksiyonuna geçen Schumacher'in 2020'de daha fazla test yapabileceği düşünülüyordu.

Ancak Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur, gelecek yıl için herhangi bir test planları olmadığını söyledi.

2019 yılında Formula 2'de 12. olan Schumacher'le ilgili, "Gelecek yıl ek testler yapmayacağız."

"Her şeyden önce Mick'in Formula 2'yi kazanması veya iyi performans göstermesi gerekiyor."

“Ancak onun şartlarında bunu yapmak çok zor çünkü üzerinde inanılmaz bir baskı var. İzlediği yolu ve Ferrari ile olan gelişimini takip etmeye devam ediyoruz." dedi.

Antonio Giovinazzi, 2018'de pek iyi bir performans gösteremedi ancak buna rağmen gelecek yıl Alfa Romeo'da kalmaya devam edecek.

Fakat takım, bu kararı oldukça geç bir noktada aldı.

Vasseur, “On yıl önce takımlar, pilot kadrolarını duyurmak için Şubat ayına kadar beklerdi. Acele etmedik, yani baskıyı takım ve Antonio üzerine tutabiliyorduk."

"Gelecek için çok fazla söylenti var ama yine de bu konu hakkında yorum yapmayacağım." dedi.

Giovinazzi’nin bu yılki performansıyla ilgili olarak Vasseur, "Bardağın yarısı boş ve yarısı yolu. Yaz tatilinden sonra iyi bir performans sergiledi." ifadelerini kullandı"