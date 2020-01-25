Alfa Romeo, 2020 için "tamamen yeni bir araç" hazırladı

Alfa Romeo geçen sezon Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi ikilisiyle sezonu sekizinci sırada noktalamıştı.

Takım aslında sezona iyi başladı ancak sezonun ikinci yarısında istediği puanları alamadı ve sadece Brezilya'dan iyi sonuçla ayrılabildi.

Takım 2020 yılında iyi bir performans göstermek istiyor ve Simone Resta da Alfa Romeo'dan ayrılmadan önce yeni araç üzerinde çalışmalar yapmıştı.

Çoğu takım 2020 sezonunu, 2019'un devamı olarak görse de Alfa Romeo takım patronu Vasseur, takımın yeni sezona tamamen yeni bir araç hazırladığını söyledi.

Vasseur, "2020 sezonu için tamamen yeni bir araç hazırlıyoruz. Nasıl gideceğini veya neye benzeyeceğini göreceğiz ama bence önümüzdeki sezon için iyi bir temelimiz var."

"Yine de yeni bir araca sahip olsak bile, puanlar kendi başına gelmeyecek. Bu yüzden ritim yakalamamız gerekiyor."

"Bu nedenle geçen yıl öğrendiklerimizi temel alarak gelişmeye devam etmemiz gerekiyor. Bunlara dayanarak da, belirli zamanlarda bizi geride tutan şeylerin tam olarak ne olduğunu anlayarak gelişmeye devam etmeliyiz." dedi.

Alfa Romeo, yeni bir sürücü simülatörü üzerinde çalışıyor ve La Gazzetta dello Sport'tan Luigi Perna, "Alfa Romeo pilotları yıl ortasından itibaren yeni simülatör üzerinde çalışmaya başlayabilecekler." dedi.