Alfa Romeo, 2020 Formula 1 aracı C39'u tanıttı!

Alfa Romeo 2020 yılında mücadele edeceği yeni aracı ilk kez 14 Şubat'ta Fiorano'da piste çıkarmıştı. Ancak araçta kamuflaj renk düzeni vardı.

Takım 2020 Formula 1 aracını bugün Barcelona'da resmi olarak tanıttı ve aracını tanıtan son takım oldu.

2020 yılında Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi ikilisiyle yarışacak İtalyan ekip, yedek pilotluğa Robert Kubica'yı getirdi.

Takım beklendiği üzere yine kırmızı/beyaz renk düzeniyle yarışma kararı aldı. Takımın isim sponsoru PKN Orlen'in logoları yan sidepodlarda yer aldı.