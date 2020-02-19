Alfa Romeo, 2020 Formula 1 aracı C39'u tanıttı!
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Alfa Romeo, 2020 Formula 1 sezonunda kullanacağı yeni C39'u bugün Barcelona'da yaptığı lansmanla tanıttı.
Alfa Romeo 2020 yılında mücadele edeceği yeni aracı ilk kez 14 Şubat'ta Fiorano'da piste çıkarmıştı. Ancak araçta kamuflaj renk düzeni vardı.
Takım 2020 Formula 1 aracını bugün Barcelona'da resmi olarak tanıttı ve aracını tanıtan son takım oldu.
2020 yılında Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi ikilisiyle yarışacak İtalyan ekip, yedek pilotluğa Robert Kubica'yı getirdi.
Takım beklendiği üzere yine kırmızı/beyaz renk düzeniyle yarışma kararı aldı. Takımın isim sponsoru PKN Orlen'in logoları yan sidepodlarda yer aldı.
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Liste
Alfa Romeo renk düzeni
1/4
Fotoğraf: Alfa Romeo
Alfa Romeo renk düzeni
2/4
Fotoğraf: Alfa Romeo
Tatiana Calderón, Robert Kubica, Antonio Giovinazzi, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo
3/4
Fotoğraf: Alfa Romeo
Alfa Romeo livery
4/4
Fotoğraf: Luke Smith
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Alfa Romeo, 2020 Formula 1 aracı C39'u tanıttı!
paylaşım
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