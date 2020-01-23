Alfa Romeo, 2020 F1 aracının lansman tarihini açıkladı
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Alfa Romeo Formula 1 Takımı, 2020 Formula 1 aracının lansman tarihini bugün itibariyle açıkladı.
Alfa Romeo, geçen yıla iyi başlasa da sezon sonuna doğru sorunlar yaşamış ve geriye düşmekten kurtulamamıştı.
Takım gelecek yıl önemli bir adım atmak ve orta grubun önüne geçmek istiyor.
Bugün kısa bir açıklama yayınlayan Alfa Romeo, 2020 yılında yarışacağı yeni Formula 1 aracının lansman tarihini açıkladı.
Buna göre takım, yeni aracını 19 Şubat'ta Barcelona'da tanıtacak.
Böylelikle Alfa Romeo, 2020 aracının lansman tarihini açıklayan yedinci takım oldu.
Birinci Barcelona testi 19 Şubat'ta başlayacak.
Açıklanan lansman tarihleri:
|Tarih
|Takım
|Yer/ Saat
|11 Şubat 2020
|Ferrari
|Reggio d'Émilie, 18:30
|12 Şubat 2020
|Renault
|Paris
|13 Şubat 2020
|McLaren
|Woking
|14 Şubat 2020
|Mercedes
|Silverstone
|14 Şubat 2020
|AlphaTauri
|Salzbourg, 19:00
|17 Şubat 2020
|Racing Point
|Mondsee, 14:30
|19 Şubat 2020
|Alfa Romeo
|Barcelona
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|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Alfa Romeo, 2020 F1 aracının lansman tarihini açıkladı
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