Alfa Romeo, 2020 F1 aracını ilk kez çalıştırdı

Alfa Romeo Formula 1 takımı, 2020 Formula 1 aracını 19 Şubat'ta Barcelona'da tanıtacağını açıklamıştı. Lansman TSİ 10:15'te gerçekleştirilecek.

Bunun öncesinde Sauber tarafından yönetilen takım, C39'u ilk kez çalıştırdı ve o anları sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Bu yıl takımın isim sponsoru PKN Orlen olacak ve Robert Kubica da takımın yeni yedek pilotu haline gelecek.

Takım geçen yıl şampiyonayı sekizinci sırada tamamlamıştı.