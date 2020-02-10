Alfa Romeo, 2020 F1 aracını ilk kez çalıştırdı
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Alfa Romeo Formula 1 takımı, 2020 Formula 1 aracını ilk kez çalıştırdı.
Alfa Romeo Formula 1 takımı, 2020 Formula 1 aracını 19 Şubat'ta Barcelona'da tanıtacağını açıklamıştı. Lansman TSİ 10:15'te gerçekleştirilecek.
Bunun öncesinde Sauber tarafından yönetilen takım, C39'u ilk kez çalıştırdı ve o anları sosyal medya hesaplarından yayınlandı.
Bu yıl takımın isim sponsoru PKN Orlen olacak ve Robert Kubica da takımın yeni yedek pilotu haline gelecek.
Takım geçen yıl şampiyonayı sekizinci sırada tamamlamıştı.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Takımlar
|Alfa Romeo
|Editör
|Charles Bradley
Alfa Romeo, 2020 F1 aracını ilk kez çalıştırdı
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