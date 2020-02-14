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Formula 1 / Son dakika

Alfa Romeo, 2020 aracını Raikkonen'le Fiorano'da piste çıkardı!

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Alfa Romeo, 2020 aracını Raikkonen'le Fiorano'da piste çıkardı!
Ekleyen:
, Editör
14 Şub 2020 09:15

Alfa Romeo F1 takımı, 2020 yılında yarışacağı yeni aracı bugün Kimi Raikonen'le Fiorano'da piste çıkardı.

Alfa Romeo'nun 2020 aracını bugün Fiorano'da piste çıkarması bekleniyordu ve beklendiği üzere bugün ilk kez piste çıktı.

Araçta tıpkı geçen yıl olduğu gibi kamuflaj renk düzeni vardı ve direksiyona geçen isim Kimi Raikkonen'di.

Fin pilotun gün boyunca 100 km'lik sürüş yapması ve takımın daha fazla fotoğraf yayınlaması bekleniyor.

Alfa Romeo'nun yayınladığı fotoğraflarda aracın burun kısmının geçen yılla benzer olduğu görülüyor.

Takım 2020 renk düzenini Barcelona testinden hemen önce tanıtacak.

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Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing
1/11

Fotoğraf: Davide Cavazza

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing
2/11

Fotoğraf: Davide Cavazza

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing
3/11

Fotoğraf: Davide Cavazza

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing
4/11

Fotoğraf: Davide Cavazza

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing
5/11

Fotoğraf: Davide Cavazza

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing
6/11

Fotoğraf: Davide Cavazza

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing
7/11

Fotoğraf: Davide Cavazza

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing
8/11

Fotoğraf: Davide Cavazza

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing
9/11

Fotoğraf: Davide Cavazza

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing
10/11

Fotoğraf: Davide Cavazza

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing
11/11

Fotoğraf: Davide Cavazza

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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