Alfa Romeo, 2020 aracını Raikkonen'le Fiorano'da piste çıkardı!

Alfa Romeo'nun 2020 aracını bugün Fiorano'da piste çıkarması bekleniyordu ve beklendiği üzere bugün ilk kez piste çıktı.

Araçta tıpkı geçen yıl olduğu gibi kamuflaj renk düzeni vardı ve direksiyona geçen isim Kimi Raikkonen'di.

Fin pilotun gün boyunca 100 km'lik sürüş yapması ve takımın daha fazla fotoğraf yayınlaması bekleniyor.

Alfa Romeo'nun yayınladığı fotoğraflarda aracın burun kısmının geçen yılla benzer olduğu görülüyor.

Takım 2020 renk düzenini Barcelona testinden hemen önce tanıtacak.