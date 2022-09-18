Alexander Rossi: "Herta F1'de yarışacak yeteneğe ve kabiliyete sahip"

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Son birkaç haftadır ismi AlphaTauri koltuğu için ciddi şekilde anılan Herta'nın F1 hayalleri, yeterli süperlisans puanına sahip olmaması sonucu bir kez daha suya düştü.

FIA'nın Herta'ya herhangi bir iltimas tanımamasıyla birlikte bu konudaki planlarından vazgeçen Red Bull'un hedefindeki son isim, 2022 İtalya GP'sinde kariyerinin ilk yarışına çıkan Nyck de Vries.

Gridde son 7 sezondur herhangi bir Amerikan pilot yer almıyor; son Amerikan, 2015 sezonunda Manor ile beş yarışa çıkan Rossi olmuştu -kendisi son üç sezondur Andretti'de Herta'nın takım arkadaşıydı.

Gelecek sezon Arrow McLaren için yarışmaya hazırlanan 2016 Indianapolis 500 galibi, sosyal medya hesaplarından yayınladığı bir açıklamada Herta'nın F1'e gidememesini "geçmişteki açgözlülüklerin bir sonucu" olarak değerlendirdi.

Alexander Rossi, Manor Marussia MR03 Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Paylaştığı gönderide Rossi, "Bunun (süperlisans puanları) tüm amacı, insanların koltuk satın alarak F1'e giriş yapmasını engellemek ve yeteneğin motive edici faktör olmasına izin vermekti. Bu harika bir şey.

"Hepimiz Colton'ın F1'de yer alabilecek yetenek ve kabiliyete sahip olduğu konusunda hemfikiriz, dolayısıyla eğer kendisine koltuk teklif edilirse bu fırsatı elde etmeli. Nokta."

"Motor sporları, paranın yeteneğin önüne geçebildiği dünyadaki en yüksek profilli spor olmaya devam ediyor."

"Hayal kırıklığı yaratan ve bence temel sorun olan şey, sportif unsurların iş dünyası unsurlarına göre geride kalması -ki bu yüzden bazı takımların yalnızca mali destekten ötürü pilotlarla anlaşmayı bırakmaları için bir yöntemin uygulamaya konması gerekmiştir."

"Nihayetinde, ister açgözlülükten ister zorunluluktan kaynaklansın, geçmişte alınan bu kararlar Colton'a kariyer yolunu değiştirip F1'de yarışmak isteyip istemediği konusunda kendi kararını verme fırsatını kaybettirdi. Lisansındaki puanlar değil." dedi.