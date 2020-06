Alesi'nin kokpitte göz yaşlarını tutamadığı yarış: 1995 Kanada GP

Gilles Villeneuve'ün anısına 27 numara ile Gilles Villeneuve'ün adının verildiği pistte Ferrari ile yarışan Alesi, daha önce birçok kez kıl payı kaçırdığı galibiyeti sonunda kazanmayı başardı. Tüm bunların üstüne, o gün ayrıca Alesi'nin doğum günüydü.

Ancak tıpkı kariyeri boyunca olduğu gibi, o günkü yarış da Alesi için çok sıradan, normal bir şekilde ilerleyen türde bir yarış değildi. Mücadeleler, hayal kırıklıkları, duygusal açıdan iniş çıkışların olduğu ancak sonunda güzel anılarla tamamlanan bir yarış oldu.

Muhtemelen en önemli an, bu harika başarıyı elde etmeye çok yaklaştığını anlayan Alesi'nin gözyaşlarına hakim olamamasıydı.

O an, yarışın bitmesine yaklaşık 10 tur varken, yarış lideri Michael Schumacher'in vites kutusu sorunu şüphesiyle pite gelmesi sonucu ortaya çıktı. Ancak pit stopta sorunun vites kutusu değil, direksiyondaki hatadan kaynaklandığı ortaya çıktı.

Alesi'nin liderliği perçinlemesinin ardından yerel taraftarlar çılgına döndü ancak Alesi o esnada neler olduğunu bilmiyordu.

Motorsport.com'a özel konuşan Alesi, "Orada taraftarlar piste gerçekten yakın oturuyorlar. O dakikalarda tribünlerde çok fazla hareketlenme olduğunu gördüm."

"U virajdan pit yoluna doğru giderken büyük bir televizyon ekranı var. Onu izlemeye başladım ancak ne olduğunu anlamadım. Bu yüzden gerçekten neler olduğunu bilmiyordum."

"Ardından pit yolundan geçerken, mekanikerlerimin tabelada yeni durumu gösterecek kadar zamanı olmamıştı. Hâlâ 2. sırada olduğumu işaret ediyorlardı. Bunun üzerine farklı bir şey olmadığını düşündüm. Zorlamaya devam ettim. Ancak insanları görebiliyordum. Bayrakları sallıyorlardı. Etrafımda çok fazla hareketlenme vardı."

"Pit yolundan tekrar geçerken bu sefer 1. olduğumu gördüm. O esnada çok büyük duygu patlaması oldu ve ağlamaya başladım. Bunun olması akıllıca değildi çünkü kendimi kontrol edemiyordum."

"Birinci viraj için frenlerken, göz yaşları içerisindeydim ve doğru çizgiyi tutturmam kolay olmadı. Ardından kendime çok kızdım ancak sonrasında yavaş yavaş o günün benim günüm olabileceğini düşünmeye başladım." dedi.

Alesi için o gün başarı garanti değildi. Sabah ıslak zeminde en hızlı isim olmasının ardından Alesi, 5. sıradan başlayacağı yarışın da yağmurda geçmesini umuyordu ancak duaları karşılık bulmadı.

Yarışın ilk turunda takım arkadaşı Gerhard Berger'i cesur bir hamleyle geçmeye çalışan Alesi, önünde spin atan David Coulthard ile neredeyse kazaya karışacaktı.

Alesi, "O dönemde bilirsiniz sabah erken saatlerde sıcak geçen ısınma seansları olurdu. Ancak o sabah tamamen ıslaktı ve yağmur lastikleriyle piste çıktık. Isınma seansında en hızlı isimdim ve araçta çok iyi hislere sahiptim."

"Gerçekten yarışın ıslak zeminde olmasının hayalini kuruyordum ancak öyle olmadı. Kuru zemin lastikleriyle başladık ancak pist % 100 kuru değildi, bu yüzden çok kaygandı."

"Gerhard'a atak yaptığımda, aynı anda David'i de geçmeyi düşünmüyordum. O spin attı. Çok zor bir andı ancak aracımı kontrol altında tutmayı başardım. Çok iyi bir geçiş oldu." dedi.

Alesi'nin şansı da yanındaydı. Takım arkadaşı Gerhard Berger'in yolda yakıtının bitmesi, Ferrari'nin yakıt miktarı konusunda gerilmesine neden oldu.

Alesi, "Yakıt konusunda sınırdaydık. İki pit stop yapma fırsatımız vardı ancak bir tane yapmaya karar verdik. Takım içi kural olarak olarak önde olan pilot ne zaman pite girebileceğine karar verebiliyordu. O benim şansım oldu çünkü bu sayede doğru zamanda yakıt ikmali için pite gelebildim."

"Gerhard ekstra bir tur daha attı ve aracını pite yönlendirdiğinde, aracı yolda durdu çünkü yakıtı kalmamıştı. Ben de o tur pite gelecektim. Benim için iyi bir durumdu." dedi.

Alesi'nin yakıtı yarış bittikten sonraki pite dönüş turunda bitti. Alesi, podyum kutlamalarına gelemeden aracı kenara çekmek zorunda kaldı.

Pit stopta 1 dakikanın üstünde zaman kaybettikten sonra direksiyon değişikliğiyle yarışa geri dönen ve 5. olan Schumacher, o esnada geçiyordu ve Alesi'yi aracına aldı.

Alesi, "İnanılmazdı çünkü U virajda durduğumda taraftarlar benim adımla tezahürat yapıyor ve galibiyetimin keyfini çıkarıyordu. Gilles Villeneuve'ün adına sahip olduğu ve onun ilk yarışını kazandığı pistte kazandığım için çok şanslıydım."

Jean Alesi, Ferrari 412T2, takes his first win

"O özel günde her şey bir araya geldi. Ve dürüst olmam gerekirse o dakikalar benim için kocaman bir parti gibiydi. Dışarı çıkıp arkadaşlarımla eğlendiğim bir parti değildi. O dakikalarda taraftarlar ve Michael ile parti yaptım. Beni pite getirdiğinde Michael'e, 'Bak, teknik bir sorun yaşamış olmanı umursamıyorum. Gerçekten bu galibiyetten keyif alıyorum. Senin yaşadığın sorunla bu pozisyonu kazandım. Keyfini çıkarmama izin ver.' dedim. Bunun üzerine bana 'Tabii ki.' şeklinde cevap verdi. O da mutluydu. Güzel dakikalardı." dedi.

Alesi o dönemde Montreal'deki zaferinin F1 kariyerindeki tek zaferi olacağını bilmiyordu. Ancak o günden sonra Alesi bir daha kazanamadı. Zaman zaman şanssızlığı yüzünden kaybetse de Alesi, tek zaferli kariyerinden mutlu olduğunu söyledi.

Alesi, "Bu sonuç, F1'de zor zamanlar geçirdiğimi doğruluyordu. Biliyorsunuz, ilk yarışımda Tyrrell ile galibiyet mücadelesi verdim ve 4. oldum."

"Bir sonraki sezon, takıma tam sezonluğuna katıldım ve Phoenix'te ilk turdan sonra tura kadar podyumun ilk basamağı için Ayrton ile savaştım. Kariyerimde zaman zaman sinir bozucu anlar oldu, mekanik sorunlarla yarış dışı kaldım ya da düzgün gitmeyen şeyler oldu."

"Çoğu zaman yarışları iyi bir sonuç alamadan tamamlamak zorunda kaldım. Benim için zordu. Bu yüzden Montreal'deki zafer ile zihnim bir nevi rahatlamış oldu." dedi.

Jean Alesi, 1st position, celebrates his maiden Grand Prix win on the podium

