Alesi'nin Ferrari F1 aracı ile Monaco'daki videosunun perde arkası

Arka kanadın hafif gerisi ve üstünden çekim yapan bu kamera, F1 aracının Monte Carlo caddelerinde nasıl sınırları zorladığına dair eşsiz bir görüntü sundu.

Alesi virajlara saldırırken ve tünelden tam gaz geçerken, 3 litrelik 12 silindirli Ferrari motorunun verdiği hissi, bir yarış aracının büyüsünü farklı bir şekilde gösterdi.

Aslında, kamera açısı o kadar farklıydı ki sanki gerçek bir görüntü değil de daha çok bir yarış oyunundan alınmış gibiydi.

Alesi'nin aracından çekilen görüntüler, hızlı bir şekilde internette yayıldı. Aracın arkasından çekilen bu görüntüye dair sorular yükseldi ve bir bilgisayar hilesinin olup olmadığı sorgulandı.

Motorsport.com, görüntünün arka planında neler olduğunu öğrendi.

Bu projenin arkasındaki isim, Monakolu video üreticisi Lucas Brito ve onun sahibi olduğu 3 boyutlu video teknolojileri üreten şirketi Virtual Reality International'dı.

Bu şirket daha çok lüks gayrimenkul, yat ve bu tür işler için sanal turlar hazırlıyor. Şirketin daha önceden uluslararası düzeyde Heineken, Hermes ve Monaco Otomobil Kulübü gibi müşterileri de olmuştu.

Monaco Otomobil Kulübü (ACO) ile yapılan anlaşma kapsamında bu sene ülkede düzenlenen yarış aktivitelerine dair video görüntülerinin hazırlanması kararlaştırıldı. Bu arada Lucas, Formula 1'e pek yabancı bir isim değil. Babası Jayme, F1 televizyon dünyasında oldukça tanınmış bir isim.

Lucas Brito Photo by: Lucas Brito

Daha önce bazı yol otomobillerinde benzer şekilde konumlandırılmış 360 derece kamera görüntülerini izleyen Brito, benzer şeyi F1 aracında denemeye karar verdi.

Monaco'daki yetkililerle konuşan Brito, böyle bir teklif sundu ancak lojistik sıkıntılar nedeniyle bunu gerçekleştirme konusunda pek umutlu değildi.

Ancak Monaco'daki Historic yarışından iki hafta önce kendisine bu proje için yeşil ışık yakıldı.

Brito, "O an, 'Wow. Artık gerçekten oluyor.' diye düşündüm. Hemen araştırma yapmalı, tüm parçaları sipariş etmeli ve zamanında gelmesini ummalıydım. Oldukça stresliydi." dedi.

Alesi'nin aracına yerleştirilen kamera Insta360 aksiyon kamerasıydı ve Ferrari'nin arka kanadının destek koluna bağlandı.

Arka kanadın destek kolu, kameranın lenslerinin arasındaki kör noktada saklandığı için, görüntüde fark edilmiyor.

Ancak Alesi'nin aracına ait görüntülere yakından baktığınızda, yere yansıyan gölgelerde kamera ve ilgili parçalar görülebiliyor.

Jean Alesi, 1974 Ferrari 312 B3 Photo by: Lucas Brito

Brito'nun en büyük sıkıntısı, kamera bağlantısını Ferrari'nin arka kanadına yeteri kadar sağlam bir şekilde bağlamaktı.

Onu o değerli araca bağlarken araca bir hasar veremezdi. Aynı şekilde 250 km/s hıza kadar ulaşılan yarışta kameranın bağlantısının gevşeyerek kamerayı kaybetmeyi de göze alamazdı.

Brito, "Size karşı dürüst olacağım. Yeteri kadar güçlü olup olmayacağı konusunda büyük belirsizlik vardı. Bu yüzden arka kanada bağlantısını oldukça güçlü yaptık."

"Oldukça büyük ve ağır bir emiş yuvası kullandım ve onun etrafını çok fazla gümüş bantla kapladım. Vantuzun altına hava girmediğinden emin olmak istedim."

"Ancak öncesinde bu çözümü 100 km/s hızın üzerinde test etmedim. Bu şekilde bir test yaptım. Fransa'da bir Bentley Continental'e bu şekilde yerleştirerek tümseklerden geçtim. O zaman çok sağlam durdu!" dedi.

Bir diğer sıkıntı ise Ferrari motorunun kükremesiydi. Ferrari motorunun sesi o kadar yüksekti ki Insta360 kamerasının mikrofonuna fazla geliyordu. Bu yüzden egzozun yanına ayrı bir mikrofon takmak zorunda kaldılar.

Brito'nun video kaydı için tek bir fırsatı vardı. Monacolu organizatörler, farklı açılardan kayıt yapabilmeleri için özel bir gösteri sürüşüne izin verdi. Bu kapsamda Alesi ve Rene Arnoux iki Ferrari ile piste çıktılar.

Brito, "Bağlantının tutup tutmayacağını bilmiyordum. Bir diğer sorun, bizim sürüşümüzden önceki antrenman seansının gecikmesiyle yaşandı. Bu yüzden kameralar plansız bir şekilde 20 dk daha araçta kaldı."

"Ardından, pilotlar hafta sonunun ilk turlarını attılar. Bir hata yaparlarsa, kameranın duvara vurması yüksek bir ihtimaldi." dedi.

Rene Arnoux, Ferrari Photo by: Lucas Brito

Sonunda planlanan sürüş sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Arka kanada bağlanan kamera sağlam bir şekilde yerinde duruyordu. Alesi ve Ferrari pite döndüğünde, kaydedilen görüntüler umdukları kadar iyi çıktı.

Brito, "Her şeyin bu kadar iyi görünmesine şaşırmıştım. Araçta çok fazla titreşim vardı ancak kameranın stabilizasyonu harikaydı. Arka kanadın açısı açısından da şanslıydım çünkü bağlantı kolunu mükemmel bir şekilde gizledi. Onu göremiyorsunuz."

"Araç geri gelir gelmez, görüntüleri hemen Jean ve Rene'ye gösterdim. 15 sn boyunca konuşamadılar. Ardından F1 pilotu moduna girdiler ve aracın dengesini ve performanslarını analiz etmeye başladılar." dedi.

Brito için en büyük sürpriz ise muhtemelen videonun sosyal medyadaki etkileşim oranı oldu. Video yayınlandığında Twitter, Instagram, Youtube ve Facebook'ta çok fazla izlendi ve yorum aldı.

Brito, "Bunun biraz ses getireceğini biliyordum çünkü daha önce F1 aracında böyle bir şey denenmedi ancak bu kadar olumlu bir tepki almamıza gerçekten şaşırdım." dedi.

Alesi'nin videosuna verilen tepkiler, F1'in kendisinin de bu konuya yakından bakmasını gerektiğini gösterdi.

Ancak o şekilde bir kameranın mevcut grand prix araçlarına bağlanması şimdilik bir hayal gibi görünüyor.

Yine de Alesi'nin Monaco'daki videosu, teknolojinin kamera pozisyonu açısından henüz tam olarak kullanılmadığını göstermiş oldu.

Brito, "Açıkçası yarışlarda F1 aracının arkasına bir pod ve kamera yerleştiremezsiniz. Ancak 20 sene içerisinde sihirli bir teknoloji bu açıdan göstermemize izin verirse, o zaman kesinlikle ilginç olabilir."

"Bu açıdan araçta çok daha fazlasını görebiliyorsunuz ve geleneksel kamera açılarına göre hızı daha fazla hissediyorsunuz." dedi.

Alesi videosundaki bu açı, F1 taraftarlarının kesinlikle onu seveceğini gösteriyor.

Jean Alesi, 1974 Ferrari 312 B3 Photo by: Lucas Brito