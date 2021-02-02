Alesi'nin ardından Petecof da Ferrari akademisinden ayrıldı

Geçen hafta eski Formula 1 Pilotu Jean Alesi'nin oğlu Giuliano Alesi'nin Ferrari sürücü Akademisi'nden ayrıldığı açıklanmıştı.

Tarafların tam olarak neden yollarını ayırdığı bilinmiyor. Resmi açıklama Alesi'nin Ferrari ile yaptığı F1 test sürüşünün ardından geldi.

Şimdi de bir başka Ferrari sürücüsü Gianluca Petecof'un Ferrari akademisinden ayrıldığı açıklandı.

Brezilyalı sürücü, geçen yıl Formula Regional'da bir başka Ferrari sürücüsü Arthur Leclerc'i yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı.

Kendi Instagram hesabı üzerinden açıklama yapan Petercof, artık Ferrari'nin sürücü akademisinde yer almadığını doğruladı.

Petecof sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ferrari Sürücü Akademisi ile olan ortaklığımın sona erdiğini ve 2021'de onlarla çalışmayacağımı doğruluyorum."

"Birlikte 10 galibiyet, 10 pole pozisyonu, bir Formula Regional şampiyonluğu ve 40 FIA puanı kazandık. Bu üç yıllık süre zarfında hem bir yarışçı hem de bir insan olarak daha iyi hale geldim. Yarış Akademisi'ne, Ferrari'deki herkese ve tabii ki takım taraftarlarına minnettarım."

"Kariyerimde yeni bir sayfa açmanın vakti geldi. Başarılı olmak adına daha önce hiç olmadığı kadar çaba gösterdiğimi söyleyebilirim!" ifadelerini kullandı.