Alesi: "Yarış kontrol Melbourne'de oldukça iyi iş çıkarttı"
Eski Formula 1 pilotu Jean Alesi, birçok kişinin aksine Melbourne'da alınan neredeyse her kararı destekliyor.
Corriere dello Sport'a konuşan Alesi, "Kaotik bir yarış izlediğimiz gerçeğinin farkındayım ancak itirazları paylaşmıyorum. Bana göre yarış kontrol kuralları mükemmel bir şekilde uyguladı.
"Melbourne gibi bir pistteyseniz ve pist çakıllar ve araç parçaları tarafından kirletilmişse kırmızı bayrak bir zorunluluktur."
"Pilotlar için riskler yüksek ancak başka alternatif yok." dedi.
Ancak bu konuda Alesi ile aynı fikirde olmayan ve kırmızı bayrak kararını eleştiren pek çok taraftar var.
Taraftarların görüşlerini değerlendiren Alesi, son iki yıldır herkesin bir yarış hakemi kesildiğini ve seslerin yükseldiğini söylüyor.
Alesi, "Gerçek şu ki, Spa'daki yarış olmayan yarıştan [2021 Belçika GP] ve Abu Dhabi'deki sezon finalinden sonra taraftarlar yargıç konumuna geldi."
"Bu da tartışmaların genişlemesine ve artmasına sebep oluyor."
"Fakat kararları kimin aldığını tartışmanın her zaman uygun olduğunu düşünmüyorum, özellikle de tarafsız kararlar almak için somut nedenleriniz varken."
"Örneğin Sainz'a verilen cezanın da anlaşılabilir olduğunu düşünüyorum. Futbolda ya da diğer spor dallarında olduğu gibi, bir uygunsuzluk karşısında maç sonunda da ceza gelebilir."
"Dürüst olmak gerekirse, ikinci yeniden starttan kısa bir süre sonra hata yapan taraf Sainz idi." dedi.
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