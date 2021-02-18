Alesi ve Arnoux, 1974 Ferrari F1 araçlarıyla Monaco’da yarışacaklar

Arnoux, normalde 2020 yılında COVID pandemisi dolayısıyla ertelenen 2020 etkinliğinde yarışacaktı.

Etkinliğin gecikmesi ise, yeni katılımcı Methusalem Racing’in, Alesi’yle anlaşma imzalamasına vesile oldu.

Eski Ferrari sürücüleri, GP’nin Serie F etkinliklerinde yer alacaklar. Bu seride 1973 ile 1976 arasında mücadele eden 3 litrelik F1 araçları yarışacak.

Arnoux, 1979 ile 1989 yılları arasında on Monaco GP yarışında yer aldı ve 1984’teki yarışı Ferrari ile üçüncü bitirdi.

312B3, ilk olarak, 1974 sezonunda Niki Lauda ve Clay Regazzoni tarafından kullanılmıştı ve senenin büyük bir çoğunluğunda öncü araçtı.

İlk F1 galibiyetini Jarama’da kazanmasının ardından, Zandvoort’ta yine zafere ulaşan Lauda, o sezon aynı zamanda, içlerinde Monaco’nun da bulunduğu dokuz pistte pole pozisyonu aldı.

Clay Regazzoni leads Ferrari teammate Niki Lauda at the 1974 Monaco Grand Prix

Regazzoni, o seneki tek galibiyetini Nurburgring’de almasına rağmen, İsviçreli sürücü son yarışa kadar şampiyonluk mücadelesine katıldı.

Serie F’de, aynı zamanda, 1976 Ensign N176’yı kullanacak olan eski F1 sürücüsü Alex Caffi de yarışacak.

Hafta sonunun başka bir büyük ismi ise 2012 İspanya GP kazananı Pastor Maldonado ise 1937 Maserati 4CM’yi, savaş öncesi araçlar için olan Serie A’da kullanacak.

Monako Otomobil Kulübü, pandemiye rağmen yedi tarihi yarış için toplam 170 katılımcı olduğunu söyledi.

Çeviri: Betim Aker