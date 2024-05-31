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Formula 1

Alesi: "Vasseur, Ferrari'de Todt'un yaptığını yapıyor"

Eski Formula 1 pilotu Jean Alesi, Ferrari'nin bu yıldan itibaren F1 şampiyonluğu için yarışabileceğini savunuyor ve bu başarıda aslan payının Frederic Vasseur'e ait olduğunu düşünüyor.

Ezel Tan
Jean Alesi

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Ferrari son zamanlarda yükselişe geçti ve 2024 F1 sezonunun ilk sekiz yarışında iki galibiyet aldı.

Sonuç olarak Ferrari, bu yılın başında ulaşılamaz olarak görülen Red Bull Racing'e hızla yaklaşıyor; iki takım arasındaki fark artık sadece 24 puan.

1991-1995 yılları arasında Ferrari'de yarışan eski Formula 1 pilotu Jean Alesi, özellikle takım patronu Frédéric Vasseur'ü bu geri dönüşün mimarı olarak görüyor.

Alesi Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, ”Fred Vasseur Ferrari'ye tutarlılık kazandırma konusunda iyi bir iş çıkarıyor."

"Benim izlenimim, Jean Todt'un Maranello'ya geldiğinde yaptığı olağanüstü işi tekrarladığı ve Schumacher döneminde ortaya çıkanla benzer bir takım inşa ettiği yönünde. "

"Umarım Ferrari'deki motor uzmanları 2026'da yürürlüğe girecek yeni düzenlemeler için rekabetçi bir motor üretebilirler."

"Takım zaten rekabetçi durumda. Takvimde 16 yarış daha var ve Ferrari bana yükselişte gibi geliyor."

"Ayrıca Red Bull'u yenmeye yardımcı olabilecek önemli bir müttefik yani McLaren var."

"Ferrari Melbourne'de Sainz ile zaten kazanmıştı. Charles da artık iyi işler yapmaya devam etme motivasyonu bulacak."

"Adrian Newey'siz Red Bull'un, şefi olmayan La Scala orkestrasına benzediğini düşünüyorum. Başka bir şey söylemeye gerek yok." dedi.

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