Alesi, tutuklandığı haberlerini yalanladı

Jean Alesi, oğlu Giuliano ile birlikte kız kardeşinden ayrılan eniştesini korkutmak amacıyla, ofisinin önünde havai fişek patlatmışlardı.

Bu olayın ardından ofisin dış kısmında hasar oluştu ve komşuların da isteğiyle polis çağrıldı. Sonuç olarak hem Jean hem de oğlu Giuliano, polisler tarafından gözaltına alındı. İddiaya göre Jean ve oğlu Giuliano tutuklanmış, haklarında ise 10 yıl hapis istenmişti.

Hatta duruşmanın ocak ayında olacağı ve ikilinin o tarihe kadar hapiste kalacağı söyleniyordu. Fakat Corriere della Sera'ya konuşan Alesi, iddiaları yalanladı ve gözaltına alındıktan 24 saat sonra serbest bırakıldığını belirtti.

"Bütün bu konu çok fazla abartıldı. Bir yanlış anlaşılma var. Bu sadece bir şakaydı, sıradan bir havai fişek patlamasının bu kadar çok ses çıkaracağını hayal bile edemezdim."

"Havai fişeği aldıktan sonra böyle bir şey yapmaya karar verdik ve sonrasında, ablamın eski erkek arkadaşının mimari ofisinin önüne bir havai fişek fırlattım. Onun bu kadar çok gürültü çıkaracağını ve bu kadara hasara neden olacağını düşünmemiştim."

"Aslında onunla (eski eniştesiyle) hiçbir sorunumuz yok. İlişkimiz hep harikaydı. O ve ablam iki yıl önce ayrıldılar ve artık bunun hakkında konuşmuyoruz bile. Ertesi gün, durumu açıklamak üzere polise kendim gittim. Hasar gören her şeyin parasını da ödeyeceğimi söyledim."

"Sadece 24 saat karakolda kaldım. Önce savcı kararıyla beni hücreye kapattılar, sonra polis beni serbest bıraktı. Bana neden bu kadar acımasız davranıldığını anlamadılar. Karakolda harika bir akşam geçirdik, sonra beni serbest bıraktılar ve eve döndüm."

"Oturup, Formula 1 hakkında konuştuk, çok sevdiler. Eski hikayeleri, gençlik yıllarında yapılan aptallıkları ve sonra Max Verstappen'in kazandığı muhteşem sezonu konuştuk!"

Yeni yılda havai fişek patlatıp patlatmayacağı sorusuna Jean, "Lütfen bir daha benim yanımda bundan bahsetmeyin (gülüyor). Onlarla işim bitti!" diyerek esprili bir yanıt da verdi.