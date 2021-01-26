Alesi: "Tıpkı babam gibi bir Ferrari sürmek harikaydı"

Giuliano Alesi'nin babası Jean, ilk olarak 1990 yılının Ekim ayında bir Ferrari 641'i test etmişti ve oğlu ise 2018 SF71H ile bu fırsatı yakaladı. Giuliano, babasının ilk testinde kullandığı #28 ile piste çıktı.

İlk sürüşünde pist ıslaktı ve soğuk şartlar nedeniyle verimli turlar atamadı. Kısa bir süre sonra kuru zemin lastiklerini kullanmaya başladı ve babası da kendisini izleyenler arasındaydı.

Önümüzdeki sezon Japonya'da yarışacak olan Alesi Jr, "Ferrari ve FDA'ya bu harika fırsatı sundukları için teşekkür etmek istiyorum. SF71H'nin kokpitine girebilmek ve babam beni seyrederken onun kullandığı numara ile piste çıkıp sürüş yapmak inanılmaz derecede heyecan vericiydi."

"Kullanış açısından aracı sürmek çok zor değil, ama güç şaşırtıcıydı. Frenlerin tepkisi ve verimliliği de etkileyici. Bu test, Ferrari'ye veda etmek için mümkün olan en iyi yoldu. Şimdi beni Asya'da yeni bir macera bekliyor ve buna başlamak için sabırsızlanıyorum.” dedi.

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Armstrong, 1960'ların sonunda Ferrari için yarışan Chris Amon'un ardından, Ferrari F1 aracının direksiyonuna geçen ikinci Yeni Zelandalı oldu.

DAMS'la anlaşan ve 2021'de FIA ​​Formula 2'de yarışmaya devam edecek olan Armstrong, "Açıkçası bu benim için özel bir gündü ve tam da beklediğim gibi geçti. Yine de bu, daha az zevk aldığım anlamına gelmiyor!"

"Bir Formula 1 aracının direksiyonuna ilk kez geçmek her zaman için büyüleyicidir ve bu araç bir Ferrari olduğunda, o zaman gerçekten unutulmaz bir deneyimdir. İnsanlar her zaman en etkileyici yönün frenleme olduğunu söyler ve durum öyleydi, ama aynı zamanda aerodinamik yere basma gücü, virajlardaki hız, direksiyon, güç ve kusursuz vites değişiklikleri de diğer yarış kategorilerine kıyasla tamamen ayrı bir dünyaydı."

"Bu günü mümkün kıldığı için Ferrari ve FDA'ya teşekkür etmek istiyorum ve gelecekte bir Formula 1 aracını yeniden sürmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Robert Shwartzman, Ferrari SF71H 1 / 8 Fotoğraf: Federico Basile / Motorsport Images Robert Shwartzman, Ferrari SF71H 2 / 8 Fotoğraf: Federico Basile / Motorsport Images Robert Shwartzman, Ferrari SF71H 3 / 8 Fotoğraf: Federico Basile / Motorsport Images Robert Shwartzman, Ferrari SF71H 4 / 8 Fotoğraf: Federico Basile / Motorsport Images Robert Shwartzman, Ferrari SF71H 5 / 8 Fotoğraf: Federico Basile / Motorsport Images Robert Shwartzman, Ferrari SF71H 6 / 8 Fotoğraf: Federico Basile / Motorsport Images Robert Shwartzman, Ferrari SF71H 7 / 8 Fotoğraf: Federico Basile / Motorsport Images Robert Shwartzman, Ferrari SF71H 8 / 8 Fotoğraf: Federico Basile / Motorsport Images

Armstrong'un F2 rakibi Robert Shwartzman, geçen yılın sonunda Fiorano'da ilk kez sürdüğü SF71H'nin direksiyonuna yeniden geçti.

Geçen yılın sonundaki Abu Dhabi testinde 2020 Ferrari F1 aracını süren Rus sürücü, "Araca bindikten kısa bir süre sonra kendimi hem araçla hem de takımla rahat hissetim, çünkü son seferden bu yana bir ay bile geçmemişti."

"Şimdi Prema ile Formula 2'ye odaklanmanın zamanı geldi, ama umarım mümkün olan en kısa sürede bir Ferrari'nin direksiyonuna yeniden oturma fırsatı yakalarım.” dedi.