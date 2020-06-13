Alesi: "Ters grid Formula 1'e uygun değil"

Formula 1 yönetimi, cumartesi günkü sıralama turları yerine bazı pistlerde ters gridli kısa bir sıralama yarışı düzenlemek istiyor.

Buna göre grid, şampiyona sonucuna göre tersten dizilecek ve örneğin şampiyona lideri, bu yarışa son sıradan başlayacak. Bu yarışın sonucuna göre de pazar günkü yarışın gridi belirlenecek.

Bu sayede arkadaki takımlara önden başlama fırsatı verilmesi ve aynı zamanda pist üstündeki mücadelenin arttırılması hedefleniyor.

Fakat Jean Alesi'ye göre böyle bir fikir F1'le pek de uyumlu değil.

Fransız pilot, “Bu fikir alt kategorilerde, örneğin Formula 3, F2 veya F4'te harika çalışıyor, ancak Formula 1'e uymuyor."

"Bu konuda farklı bir şey bir anlatmak istiyorum. Formula 1'de yarıştığım dönemlerde mühendisler bugüne kıyasla çok daha fazla özgürlüğe sahiplerdi."

"V12, V10 veya V8 motorlu araçlar yarışlara katılırdı. Tyrrell'ımla (Ford Cosworth V8 motorlu) 5. veya 6. sıradan başladığımda McLaren-Honda veya Ferrari ile yarışan çocuklara kıyasla 25 ila 30 kilo daha hafif olurdum. Bu nedenle başlangıçta aracım daha rekabetçiydi, bu da genel güç dengesini etkilerdi."

"Aracım daha karmaşık ama rekabetçiydi ve İlk 15 turda idollerimi, yani Ayrton Senna veya Nigel Mansell'ı geçebilirdim. Bunu yapmak Tyrrell'ımla kolaydı."

“Herkes farklı olduğumu düşünüyordu ama hafif bir aracım vardı."

"Sonra yavaş yavaş araçlarındaki yakıtı yakmaya başlıyorlardı, yakıt tankları boşalmaya başladıkça da tekrar hızlı olmaya ve geri dönmeye başlıyorlardı. Ancak her zaman bir şeyler olduğu için yarışları son derece ilginç hale getirirdi."

"Şimdi herkes aynı motorları, lastikleri ve aynı aerodinamiyi kullandığı için en iyi takımlar her zaman önde olacak." dedi.