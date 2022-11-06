Alesi, Russell'ın son yarışlarda zorlanmasını anlayışla karşılıyor

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Sezona hiç iyi bir başlangıç yapamayan ve sezonun ilk yarısını çoğunlukla takımın W13'ü geliştirebilmesi adına parça deneyerek geçiren Hamilton, ilk sekiz yarışın yedisinde yeni takım arkadaşı Russell'ın gerisinde kaldı.

Ancak ikinci yarı takımın "deney yapmayı bırakmasıyla" beraber gaza basan ve düzenli podyumlar gördüğü, hatta birçok kez galibiyet mücadelesi verdiği bir döneme giren Hamilton, an itibariyle şampiyonada takım arkadaşının sadece 15 puan gerisinde.

Russell'ın son dönemde geri düşmesini anlayabildiğini belirten Alesi, Hamilton'ın 16 sezonluk kariyeri boyunca rekabete alışkın olduğunu ve bunun faydasını böyle anlarda gördüğünü söylüyor.

Corriere della Sera'daki köşesinde kısa bir değerlendirmede bulunan Alesi, "Sürekli zirvede kalabilme konusunda usta bir pilotla karşı karşıya kalan her takım arkadaşı için hayat çok zorlaşır."

"İlk aklıma gelen isim Sergio Perez, ayrıca Hamilton ile kıyasladığımızda Russell'ı da bu sınıfta değerlendirmek mümkün, nitekim genç İngiliz yeni takımıyla ilk sezonunu geçiriyor ve başarısız bir araca sahip olmasına rağmen ilk yarışlardan bu yana fazlasıyla zorluyor.

"Lewis ise tam tersini yaptı ve aracın sezon başındaki eksikliklerini göz önünde bulundurarak gaza basmadan önce bir süre bekledi. Sonrasında ise sağlam ve kaliteli bir performans sergileyerek takım arkadaşının işini zorlaştırdı.

"Russell'ı eleştirmiyorum. Yetenekli ve genç bir pilotun dahi yaşça büyük ama deneyimli ve sağlam bir şampiyonla karşılaştığında zorlanabileceğini söylüyorum. Tıpkı [Fernando] Alonso ile karşılaşan [Esteban] Ocon'un başına geldiği gibi."

Vites arttıran Hamilton, Meksika'da üçüncü sırada başladığı yarışın startında ikinciliğe yükselmiş ve özellikle ilk bölümde Max Verstappen'i baskı altına almayı başarmıştı.

Ancak sonrasında takımın strateji hatası yapması nedeniyle mücadeleyi daha yavaş lastiklerle tamamlamak durumunda kalan İngiliz pilot, yarışı rakibinin 15 saniye gerisinde ikinci sırada tamamladı ve uzun süredir hasret kaldığı zafere bir kez daha kavuşamadı.

Bu farkın Hamilton'ın gerçek performansını yansıtmadığını düşünen Alesi, "Meksika anormal bir yarış. Rakımla ilgili farklı motor ayarlarını da hesaba kattığımızda bu yarışı bir gösterge olarak düşünmek bana mantıklı gelmiyor."

"Yarışı izlerken asıl düşündüğüm şey, Verstappen'in dominant bir araca sahip olmadığı zamanlarda dahi -ki Meksika'da değildi- sınırları zorlayabilme konusundaki olağanüstü yeteneğiydi." dedi.