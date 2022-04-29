Alesi: "Red Bull, Imola'da hemen doğru ayarları bulduğu için şanslıydı"

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Imola, 2022 sezonunun ilk sprint hafta sonuna ev sahipliği yaparken, cuma günkü ilk antrenman seansı kritik öneme sahipti çünkü ilk seansın ardından kapalı park kuralları geçerli olduğu için takımlar ayar değişikliği yapamadılar.

İlk seansın karmaşık koşullarda geçmesi, sürücüleri epey zorladı ve bu şartlar bazı takımlara fayda getirirken bazılarını zorlandı.

Ferrari, ilk üç yarışta doğru ayarları bulsa da, Imola'da bunu başaramadı. Diğer tarafta Red Bull, hemen doğru ayarları buldu.

Eski Ferrari pilotu Jean Alesi, Red Bull'un Imola'da hemen doğru ayarları bulduğu için şanslı olduğu görüşünde.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

GPFans'e konuşan Alesi, Corriere della Sera'ya verdiği demeçte şöyle dedi: "Imola'da, sprint yarışı ve zorlu hava şartları nedeniyle araçları en iyi şekilde nasıl ayarlayabileceğinizi anlamak imkansızdı."

"Red Bull biraz şansla hemen doğru yönü buldu. Eğer üç antrenman seansı olsaydı ve hafta sonu normal şartlarda geçseydi, her şey Pazar günkü gibi biter miydi bilmiyorum.”

Alesi, yarışta hata yaparak bariyerlere çarpan Charles Leclerc'in bu kadar zorlamasını da gayet iyi anlıyor.

57 yaşındaki Alesi, "Leclerc çaresizce Sergio Perez'i geçmeye çalıştı ve bu şikandan çok hızlı çıkarak, sahip olduğu dezavantajı en aza indirmek zorundaydı."

"Bir hata yapmış olabilir fakat şampiyonluk için savaşıyor. İkinciliği almak için her şeyini verdiğini gösterdi.”

Leclerc bu hatasıyla yarışı altıncı bitirdi ve Verstappen'le arasında artık 27 puan var.