Alesi: "RB19'un Verstappen'in aracı olduğu kesin"

Verstappen'in geçtiğimiz birkaç sezonda takım arkadaşlarıyla girdiği mücadeleler hakkında çok şey söylendi. 2021'de Perez takıma katılmadan önce Pierre Gasly ve Alex Albon'u büyük farklarla geride bıraktı.

Ancak otomobilin performansından her zaman daha fazlasını almasıyla tanınan son derece deneyimli Meksikalı sürücü bile üç kez Dünya Şampiyonu olan Verstappen'e ayak uyduramadı.

Bu yıl Perez'in duygusal ve psikolojik olarak en ağır yenilgisini yaşadığı yıl oldu. Zira Perez Dünya şampiyonluğu hayalleri kurarken kariyerini kurtarmak için kendisini büyük bir mücadelenin ortasında buldu.

Sıralama turlarında zorlanan ve Monaco Grand Prix'sinin sıralama turlarında kaza yaptığında araca olan güvenini kaybettiğini açıklayan Perez, sonraki 17 yarışta sadece beş podyum elde ederken Verstappen 16 galibiyet elde etti.

Sezon sonundaki istatistiklerde Verstappen, 19 galibiyete karşı iki galibiyet, 575 puana karşı 285 puan ve 21 podyuma karşı dokuz podyum ile büyük bir üstünlük kurdu.

Eski Ferrari pilotu Alesi, Verstappen'in takım arkadaşlarıyla mücadelelerinde avantajlı olduğunu düşünüyor. Çünkü otomobilin onun sürüş stiline uyacak şekilde tasarlanmış olduğunu düşünüyor.

Francetvinfo'ya verdiği demeçte Alesi, "Elinden gelenin en iyisini yaptı, ancak Max'in çok hafif bir arka aksa sahip bir otomobille çok özel bir sürüş tarzı olduğu gerçeğinden muzdarip."

"Bunun Max Verstappen'in aracı olduğu ve onun için tasarlandığı kesin. Bu takımda şımartılıyor."

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, and Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, arrive in Parc Ferme

"Pierre Gasly ve Alexander Albon gibi çok iyi sürücüler de onun takım arkadaşlarıydı ve onlar araçta başarılı olamadılar." dedi.

Alesi'nin düşüncelerinin aksine, Verstappen'in eski takım arkadaşı Alex Albon geçtiğimiz günlerde bu konuya değinerek Red Bull ve Verstappen'in Michael Schumacher ve Ferrari'nin karbon kopyası olmadığı konusunda ısrarcıydı.

Bunun yerine, Red Bull'un aracı olduğu gibi tasarladığını, ancak sonuçta olan şeyin çok hızlı olduğu için gelişimin Verstappen'e doğru eğildiğini söyledi.

High Performance Podcast'e verdiği demeçte Albon, "İlk olarak, pek çok insan otomobilin onun etrafında inşa edildiğini söylüyor, o bir nevi Ferrari'nin Michael Schumacher'i olduğunu söylüyor."

"Doğrusu, araç neyse o. Çok hızlı, bu yüzden sonuçta olan şu... Oldukça benzersiz bir sürüş tarzı var, anlaşması o kadar kolay değil."

"Herkesin bir sürüş stili var, benim sürüş stilimin biraz daha yumuşak olduğunu söyleyebilirim. Ancak ön tarafı iyi olan, yani oldukça keskin ve doğrudan bir arabayı seviyorum. Max de öyle ama onun keskinlik seviyesi tamamen farklı bir seviyede. Göz kamaştıracak kadar keskin." dedi.

Bu durum, sezonun başında araçla uyum içinde olan Perez'in Red Bull'un 2023 güncellemel sonucunda otomobilin neden kendisinden uzaklaşmış hissettiğini açıklıyor.