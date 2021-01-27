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Formula 1 / Son dakika

Alesi, oğlunun F1 testiyle Ferrari'ye veda etmesinin ardından "duygusal"

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Alesi, oğlunun F1 testiyle Ferrari'ye veda etmesinin ardından "duygusal"
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Ferrari'nin eski Formula 1 pilotu Jean Alesi, oğlu Giuliano'nun Ferrari ile Fiorano'da piste çıkmasının kendisi için oldukça duygusal olduğunu söyledi.

Jean Alesi, 1991 sezonu için Ferrari ile anlaşmasının ardından Ferrari ile ilk kez 1990 yılının Kasım ayında piste çıkmıştı. O zaman Jean bir Ferrari 641'i test etmişti ve araçta #28 vardı. Oğlu Giuliano ise yaklaşık 30 yıl sonra Fiorano'da 2018 Ferrari SF71H'nin direksiyonuna geçti ve tıpkı babası gibi 28 numarayı kullandı.

Oğlunun #28 ile piste çıkma kararı hakkında konuşan Alesi, "Bana da sürpriz oldu, ayrıntılara bu kadar dikkat ettiğine inanamıyorum. İlk kez Kasım 1990'da test yapmıştım ve 30 yıl sonra Ferrari'yi benim numaramla kullandığını görmek şaşırtıcı."

“Onu bir Ferrari'de görmek harikaydı: Aynı anda pek çok duygu yaşadım. Aynı zamanda, ilk çıkan kişi oydu ve her şey çok soğuktu. Diğerleri de o aracı kullanacağı için hata yapmama sorumluluğu ve duygusu vardı."

"Onun için kolay değildi, ama her şey mükemmel şekilde iyi gitti ve onun için oldukça mutlu oldum." dedi.

Alesi, oğlunun 2016'da katıldığı Ferrari sürücüsü akademisinden ayrıldığını doğruladı. Ancak bunun Ferrari ile olan ortaklığın sonu anlamına gelmediğini belirtti.

"Akademi tarafına bakarsak evet, bir son anlamına geliyor. Ancak Ferrari ile değil. Bu bizim ailemiz. Ferrari için de durum aynı."

Giuliano, Formula 2'de geçirdiği iki zorlu yılın ardından Super Formula için Japonya'ya gidecek.

Jean, Japonya'nın Avrupa'ya kıyasla oğlunun yeteneğini gösterebilmesi için daha iyi bir yer olduğu görüşünde.

Alesi, "Avrupa'da kişinin yeteneğine dayalı bir sistem yok. Sadece ödeme, ödeme ve ödeme yapmanız gerekiyor. Bence durum çılgınca. Dünya üzerinde belki de kendi şovunuzu göstermek için para ödemeniz gereken tek spor bu. Japonya'da durum çok daha adil görünüyor." dedi.

Giuliano Alesi, Ferrari SF71H

Giuliano Alesi, Ferrari SF71H
1/10

Fotoğraf: Ferrari

Giuliano Alesi, Ferrari SF71H

Giuliano Alesi, Ferrari SF71H
2/10

Fotoğraf: Federico Basile / Motorsport Images

Giuliano Alesi, Ferrari SF71H

Giuliano Alesi, Ferrari SF71H
3/10

Fotoğraf: Federico Basile / Motorsport Images

Giuliano Alesi, Ferrari SF71H

Giuliano Alesi, Ferrari SF71H
4/10

Fotoğraf: Ferrari

Giuliano Alesi, Ferrari SF71H

Giuliano Alesi, Ferrari SF71H
5/10

Fotoğraf: Federico Basile / Motorsport Images

Giuliano Alesi, Ferrari SF71H

Giuliano Alesi, Ferrari SF71H
6/10

Fotoğraf: Federico Basile / Motorsport Images

Giuliano Alesi, Ferrari SF71H

Giuliano Alesi, Ferrari SF71H
7/10

Fotoğraf: Ferrari

Giuliano Alesi, Ferrari SF71H

Giuliano Alesi, Ferrari SF71H
8/10

Fotoğraf: Federico Basile / Motorsport Images

Giuliano Alesi, Ferrari SF71H

Giuliano Alesi, Ferrari SF71H
9/10

Fotoğraf: Federico Basile / Motorsport Images

Giuliano Alesi, Ferrari

Giuliano Alesi, Ferrari
10/10

Fotoğraf: Ferrari

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Giuliano Alesi , Jean Alesi
Editör Charles Bradley

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