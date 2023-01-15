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Formula 1 Haberler

Alesi: "Newey'nin becerileri yine fark yaratabilir"

Eski Ferrari pilotu Jean Alesi, Adrian Newey'nin yeni kurallar sayesinde yeteneklerini yeniden göstermeye başladığı görüşünde.

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Alesi: "Newey'nin becerileri yine fark yaratabilir"
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Red Bull, 2021 yılında takımlar şampiyonu olamasa da Max Verstappen'le mutlu sona ulaşmayı başarmıştı.

2022 yılında ise hem Verstappen şampiyon oldu hem de Red Bull, 2013'ten bu yana ilk takımlar şampiyonluğunu elde etti.

Adrian Newey böylelikle bir başka yeni dönemde daha şampiyon olabilecek bir araç tasarlamış oldu.

Yine de 2023'ün her anlamda yoğun geçmesi bekleniyor ve Jean Alesi'ye göre üç yönlü bir mücadele olabilir. Alesi, eğer böyle olursa da Newey'nin bir kez daha yeteneklerini göstereceği görüşünde.

Autosprint'e konuşan Alesi, "Güç dengesini objektif olarak değerlendirecek olursak, belirleyici faktör Adrian Newey'dir."

"F1 yeni kurallara geçtiği ve mühendislere daha fazla özgürlük tanındığından beri Newey fark yaratıyor."

"Geçtiğimiz yıl belirleyici faktör kendisiydi."

"Bu yüzden mücadelenin [Max] Verstappen ve [Charles] Leclerc arasında değil, Newey ve Ferrari arasında geçeceğini düşünüyorum."

"Eğer yine bir başyapıt ortaya koyarsa, bu diğer herkes için zor olacak."

"Öte yandan Red Bull aracının dayanıksız olduğu ortaya çıkarsa, bu pek çok şeyi etkileyebilir. İyi yada kötü; Her iki durumda da  Newey faktörü kazanmak ya da kaybetmek anlamına gelecek."

"Bence Ferrari'nin iki rakibi olacak. Birincisi, Formula 1'in ana lideri olan ve her alanda güçlü olan Red Bull. İkincisi ise Mercedes. Takım geçen yıl giderek güçleniyordu ve George Russell Brezilya'da kazandı."

"Araç tasarımında üst üste ikinci kez hata yapacaklarını sanmıyorum." dedi.

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