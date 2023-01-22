Alesi, 'havai fişek' şakasının ardından mahkemede suçsuz bulundu

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Eski Ferrari pilotu, Aralık 2021'de bir aile partisinde patlama olduğu ihbarı üzerine gözaltına alınmıştı.

Daha sonra, Alesi'nin kayınbiraderinin ofisine 'İtalya'dan satın alınmış büyük bir havai fişek' koyduğu ortaya çıktı. France24 aracılığıyla AFP tarafından bildirildiği üzere savcı yardımcısı Anthoine Wolff, bunun 'böyle bir hasara yol açmayı tahmin etmeden' yapıldığını söyledi.

Kendisi de profesyonel bir yarış pilotu olan ve geçtiğimiz sezon Japonya'da Super Formula ve Super GT'de yarışan oğlu ve Alesi, perşembe günü Nimes Sulh Ceza Mahkemesi'nde 'aile içi anlaşmazlık bağlamında işlenen, insanlar için tehlikeli bir yöntemle başkalarının malına zarar verme' suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

Alesi'nin kayınbiraderi onunla 'hiçbir sorunu' olmadığı konusunda ısrar etse de, ofis penceresinin hasar görmesi nedeniyle polise şikayette bulundu.

Eski F1 yarışı galibi olaydaki rolü için pişmanlık duyduğunu mahkemede dile getirdi: "Özür dilerim, hayatımda hiç bu kadar utanç verici bir durum yaşamamıştım. Aptalcaydı."

"Patlamanın gücü karşısında tamamen afalladım. Niyetim eğlenmekti."

Alesi'nin avukatı Thibaut de Montbrial duruşma sırasında, partilerde havai fişek patlatmanın bir aile geleneği olduğunu açıkladı ve "Jean Alesi, Covid nedeniyle aylarca ayrı kaldıktan sonra o gece oğluyla yeniden bir araya geldiği için çok mutluydu." dedi.

Mahkeme kararında savcı, olayın arkasında 'kasıt unsuru' olmadığını kabul etti ve Alesi, neden olduğu zarar için kayınbiraderine ödeme yaptı.

Ex F1 racer Jean Alesi Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images