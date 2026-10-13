Formula 1 Singapur GP

Alesi: "Hamilton'ın bir noktada Ferrari'yi dinlememesi kaçınılmazdı"

Eski F1 pilotu Jean Alesi, Lewis Hamilton'ın Ferrari'nin strateji kararına uymamasına şaşırmadığını söyledi.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 13 Eki 2026 17:15

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Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Clive Mason/Getty Images

Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Singapur GP'de takımın pit duvarından gelen uyarıları dinlememişti.

Bu kararın ardından altıncı sıraya kadar gerilen Hamilton, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yanlış olduğu ortaya çıkan karar nedeniyle tüm sorumluluğu üstlendiğini belirterek Ferrari'den kamuoyu önünde özür dilemişti.

Jean Alesi, Corriere della Sera gazetesinde her salı yayımlanan değerlendirmesinde Hamilton'ın kararına şaşırmadığını söyledi.

Alesi, “Hamilton'ın pit duvarını dinlememesi üzücü. Lewis'in uzun süredir şikâyet ettiğini ve takımın çalışmalarını sorguladığını düşünürsek, böyle bir şeyin yaşanması kaçınılmazdı.” ifadelerini kullandı.

Alesi ayrıca, Ferrari taraftarlarının 2027 sezonu için endişelenmesine gerek olmadığını belirtti.

Eski pilot, “Hareketli ve heyecanlı yarışları seviyorum. Özellikle de bu yarışlara heyecan katan taraf Ferrari olduğunda daha da heyecan verici olur!"

"SF-26, Singapur'da cuma gününden itibaren rekabetçiydi. Bu da gelecek yıl için taraftarlara güven veriyor. Geliştirme çalışmalarının doğru yönde ilerlediğini düşünüyorum.” dedi.

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- Motorsport.com Ekibi

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