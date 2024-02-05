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Alesi: "Hamilton herkesi yenebilecek güçte"

Jean Alesi, Lewis Hamilton'ın 2025'te Charles Leclerc'i yenebileceğini düşünüyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Former Ferrari driver Jean Alesi and Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Lewis Hamilton, 2025 yılında Mercedes kariyerini sonlandırarak, "çocukluk hayali" olduğunu söylediği Ferrari için yarışmaya başlayacak.

Bir zamanlar kendisi de İtalyan takımı için yarışmış olan eski Formula 1 pilotu Jean Alesi, Hamilton'ın Ferrari'ye geçişini değerlendiren isimlerden bir diğeri oldu.

Alesi, "Bence Leclerc gelecek yıl takım arkadaşının çok güçlü bir isim olacağını gayet iyi biliyor."

"Lewis yarış zekası açısından çok iyi ve bu hamlesi dünya çapında büyük ilgi çekecek."

"Hamilton'ın herkesi yenebileceğine inanıyorum ama Leclerc, elindeki kartları oynayabilecek zekâya ve yeteneğe sahip." dedi.

Kimin takım içerisinde "1 numara" olacağı sorusuna Alesi, "Artık durum benim zamanımdakinden çok farklı."

"Herhangi bir takımın piste farklı araçlar çıkarması teknik olarak mümkün değil, bu nedenle iç hiyerarşi sıralama ve yarışa göre belirlenecek."

"Ferrari içinde büyük bir çekişme göreceğimize inanıyorum, bu da ilgiyi daha da arttıracak." cevabını verdi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Erik Junius

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