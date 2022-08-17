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Formula 1 Haberler

Alesi: "Hamilton gibi bir ismin galibiyet savaşında olmaması üzücü"

Eski F1 pilotu Jean Alesi, Lewis Hamilton'ın galibiyet veya şampiyonluk için yarışamamasının tüm F1 için üzücü olduğu görüşünde.

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Alesi: "Hamilton gibi bir ismin galibiyet savaşında olmaması üzücü"
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Mercedes, arka arkaya kazandığı sekiz şampiyonluğun ardından 2022 sezonuna istediği gibi başlayamadı ve araçtaki problemler nedeniyle galibiyet mücadelelerinde yer alamadı.

Geride kalan 13 yarışın ardından Mercedes, W13'ü geliştirmeyi başardı ve düzenli olarak podyuma çıkabilecek seviyeye getirdi fakat saf hızla galibiyet savaşı verip veremeyecekleri büyük bir muamma.

Eski F1 pilotu Jean Alesi, Hamilton kadar başarılı bir ismin yavaş bir araçla yarışmasının "üzüntü verici" olduğunu düşünüyor.

Give Me Sport'a konuşan Alesi, "Söylemesi kolay ama herkes başlangıçları karşısında şoke oldu."

"Bahreyn'de aracı ortaya çıkardıkları zaman herkes 'Aman tanrım, çok özel bir şey yapmışlar, kesin baskın olacaklar' diyordu."

"Fakat atılan her turun ardından aracın iyi bir seviyede olmadığı anlaşıldı. Yedi kez dünya şampiyonu olduğu göz önüne alındığında Lewis'in böyle bir araçla yarıştığını görmek üzüntü verici."

"Fakat aracı geliştirme yeteneklerini görmek de etkileyici. Macaristan'da George pole pozisyonunu aldı ve Lewis de ön tarafta yarıştı." dedi.

Alesi, Hamilton'ın bu yıl yarış kazanabileceğini sanmıyor.

"Tecrübelerimize bakarak, bir araç problemli şekilde üretildiğinde onu düzeltemezsiniz."

"Bir uzlaşma bulunabilir ancak Formula 1 bu şekilde çalışmaz. Yani şampiyona bitmeden normal şartlar altında yarış kazanabilecek bir seviyeye gelebileceklerine inanmıyorum."

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