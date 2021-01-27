Alesi: "Günümüzde F1'de yarışabilmeniz için babanız milyarder olmalı"

Jean Alesi, oğlu Giuliano'nun Formula 2'de yarışabilmesi için uzun yıllardır sahibi olduğu Ferrari F40 aracını satmak zorunda kalmıştı.

Fransız sürücü, son iki yıldır Formula 2'de yarışsa da, beklenen başarıya ulaşamadı ve pazartesi günü gerçekleştirilen Ferrari testiyle beraber hem Ferrari sürücü akademisine hem de Avrupa'daki yarışlara veda etti.

Giuliano şimdi Japonya'daki serilerde yarışacak ve babası Jean, motor sporlarındaki mevcut durum hakkında eleştirilerde bulundu.

Formula 1 pilotu Alesi, La Gazzetta dello Sport'a şöyle konuştu: "Oğlumun bir Ferrari Formula 1 aracı kullanmasına çok sevindim. Giuliano şimdi Japonya'da yarışmaya gidecek ve temelde her hafta sonu pistte olacak."

"Bu, aşırı miktarda para ödemediğiniz sürece Avrupa'da yapılması imkansız bir şey. Bugün, bir takım satın alacak kadar milyarder değilseniz, Formula 1 dünyasına asla giremezsiniz."

"Tüm boş koltuklar kariyerleri Frederic Vasseur ve Toto Wolff tarafından yönetilen sürücüler tarafından kapatılmış durumda."

"Neyse ki, Ferrari bazı takımlara motor tedarik ediyor ve pilotlara fırsatlar sunabiliyor. Mick Schumacher F1'e Formula 2 şampiyonu olarak girdi, ancak Maranello'nun desteği olmasaydı bunu başaramazdı."

"Perez, cebinde 15 milyon dolarlık bir bütçeyle şampiyonayı dördüncü sırada bitirdi ve Red Bull olmasaydı koltuksuz kalacaktı."

"Bu değişmeli. Hamilton'ın hak ettiği parayı alabilmek için deli gibi savaşmaması ve genç sürücülerin burada yarışmak için para ödemek zorunda kalmaması gerekiyor."