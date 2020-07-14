Alesi: "Geriden başladığınızda bu tür olaylara karışma ihtimaliniz artar"

Ferrari, sezon öncesi testlerinde kötü bir performans sergilemiş ve ilk yarışlarda galibiyet için savaşmalarının mümkün olmadığını açıklamıştı.

Fakat bunun bir tür "akıl oyunu" olduğu düşünülüyordu. Ancak sezon başladığında, durumun böyle olmadığı görüldü.

İtalyan ekip, Red Bull Ring'deki ilk iki yarışta Mercedes ve Red Bull'un ardında kaldığı gibi, Racing Point ve McLaren'ın da gerisinde bir görüntü çizdi.

Buna ek olarak Charles Leclerc ve Sebastian Vettel, ikinci yarışın ilk turunda temas yaşayarak daha ilk turda yarışa veda ettiler.

Radio Anch’io'ya konuşan Alesi, "Elbette güzel bir tablo değildi."

“Ama bir yarışa geriden başladığınız zaman, temas yaşama ihtimaliniz artar. Her zaman birilerine dokunma şansı vardır.

"Mevcut durum sürücüler üzerindeki baskıdan çok, aracın kötü üretilmesi ve performans eksikliğiyle ilgili. Çünkü takımın getirdiği güncellemeler işe yaramıyor ve bunda sürücülerin kabahati yok."

"Bu şampiyona, kısa olduğu için kötü üretilmiş bir araca pek fazla fırsat vermeyecek. Fakat Ferrari'nin geri dönecek fırsatı ve kaynakları var." dedi.