Alesi, Fransa'daki havai fişek olayının ardından tutuklandı!

Pazar akşamı Alesi, ablasının eski kocasını korkutmak amacıyla, ofisinin önünde yılbaşı havai fişekleri patlattı.

Farları kapalı şekilde olay yerinden ayrılan Jean ve oğlu Giuliano, kısa süre sonra tutuklandılar.

Eski Ferrari sürücüsü, sorgulama sırasında, kayın biraderinin Villeneuve-les-Avignon'daki mimarlık firmasının penceresine, "İtalya'dan satın alınan büyük bir havai fişeği" yerleştirdiğini itiraf etti.

Alesi, kız kardeşinden ayrılma sürecinde olduğu için eniştesine "kötü bir şaka" yapmak istediğini iddia etti. Pazar gecesi havai fişek patlatan Alesi bunu, "böyle bir hasara yol açacağını düşünmeden" yaptığını söyledi.

Hasarın, ofisteki kepenklere ve penceredeki hırsızlık önleyici cama zarar verdiği söylendi ve Alesi, ertesi gün tutuklandı.

Nimes savcı yardımcısı Antoine Wolff, “Jean Alesi, Pazartesi günü başkalarının malına patlayıcı madde ile zarar vermekten gözaltına alındı." dedi.

Tutuklamanın ilk olarak bildirildiği L'Equipe, Alesi'nin ayrıca 'tehlikeli yollarla başkalarının malına zarar verme' suçundan da yargılanacağını ve bunun, 10 yıla kadar hapis ve maksimum 150.000 euroluk para cezasıyla sonuçlanabileceğini iddia etti.

Alesi şimdi hakim karşısına çıkacak. Eniştesi, eski Formula 1 sürücüsü ile "bir sorunu olmadığı" bildirilirken, olayın binaya verdiği hasar sonucu yine de rapor edildi.