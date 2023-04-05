Alesi: "Fransa GP'nin takvimden çıkışının sorumlusu F1 değil 'siyaset'"

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Fransa GP, 2018-2022 yılları arasında Paul Ricard'da dört yıllığına takvime geri döndükten sonra bu yıl takvimde yer almıyor.

1991 yılında siyasi nedenlerle Ricard'dan görevi devralan Magny-Cours'da 18 yıl boyunca yarış yapıldıktan sonra 2009-2017 yılları arasında yarış yapılmamıştı.

Eski Tyrrell, Ferrari, Benetton, Sauber, Prost ve Jordan F1 pilotu Alesi, Fransa'nın takvimden çıkmasındaki 'sorumlu' konusunda oldukça net.

Motorsport.com'a verdiği demeçte Alesi, "Fransa'daki Formula 1'in sorunu pistte değil, politikada."

"Muhtemelen hiçbir zaman bir cumhurbaşkanının yarışı izlemeye gelmediği tek F1 Grand Prix'sidir - bir kez Magny-Cours'da [Francois] Mitterrand'ın yarışın orada yapılmasına yönelik siyasi arzusunun bir parçası olarak katıldığı zaman hariç."

"O zamandan beri böyle bir şey hiç olmadı. Sorun pistte değil; sorun ülkenin isteği. Benim diğer görevim Formula 1 Elçiliği, dolayısıyla F1 ile doğrudan bağlantım var v bu konuda çok netler."

"Şu anda dünyada F1 yarışlarına ev sahipliği yapmak isteyen muhtemelen 32 ülke var. Geçen yıl burada düzenlediğimiz son Grand Prix oldukça popülerdi, dolayısıyla bunu kaybetmek üzücü." dedi.

Fans gathered around a Gorilla sculpture in French colours at Paul Ricard Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Alesi, "Fransa GP'sinin takvimde olmaması, ülkenin motor sporlarıyla ilgilenmemesinden kaynaklanıyor ve bu büyük bir utanç."

"Fransa'da bir Grand Prix düzenlemek F1 için sorun değil, sorun Fransa'da."

"Elbette yeni görevimin bir parçası da Fransa Cumhurbaşkanı'na bir mektup göndererek görüşme talebinde bulunmak olacak, ancak bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilmiyorum. Eğer gerçekleşirse ve Fransa GP'si takvime geri gelirse, dünyanın en mutlu adamı ben olurum!"

"Alpine ve Renault şu anda F1'de çok güçlüler. Ama bunun nedeni Fransa değil, F1'in çok güçlü olması. Elysee'ye gidip Macron'la konuşursam, bu başka biriyle lobi yapmaktan çok daha faydalı olur." diye ekledi.

Paul Ricard, eski kocası Bernie ile boşanma anlaşmasının bir parçası olarak pistin mülkiyetini talep eden Slavica Ecclestone'un elinde kalmaya devam ediyor; ancak 1995 Kanada GP galibi Alesi'nin organizasyona eklenmesi büyük bir yönetim revizyonunun bir parçası olacak.

Alesi, "Paul Ricard'daki yönetim kurulu tamamen değişti - 20 yıldır aynı kişiler vardı."

"Yeni yöneticiler yeni bir başkan arıyorlardı ve ben daha önce bu işin içindeydim, bu yüzden bana sordular. Benim için Paul Ricard'da başkan olmak çok şey ifade ediyor, bu yüzden kabul ettim."

"Pist, Avignon'a sadece 120 km uzaklıkta. Çocukken Formula 1 testlerini izlemeye buraya gelirdim ve motor sporlarına olan tutkum bu topraklarda büyüdü." dedi.

Jean Alesi, Tyrrell 018 Ford Photo by: Sutton Images

Alesi, Michele Alboreto'nun yerine geçerek Tyrrell için ilk F1 yarışına 1989 Fransa GP'sinde çıktı ve yarışta 16. sıradan 4. sıraya yükseldi.

Alesi, "1989'da tüm gözler üzerimdeydi, inanılmaz bir gündü ve benim için çok özel bir yerdi, sporun bir parçası olma ve Formula 1'de olma arzumu artırdı."

"Bu yıl 280 günlük pist etkinliğimiz var. Burası çok fazla gelir getiren zengin bir pist ve spor arabalara, motosikletlere, ulusal yarışlara ev sahipliği yapıyoruz, hatta bazen İtalyan şampiyonaları bile yapıyoruz. Çok meşgulüz ama Formula 1 bizim için çok cazip, dolayısıyla yeniden bir Grand Prix düzenlemek çok iyi olur."

"Paul Ricard'a test için gelen çok sayıda Formula 1 takımı var; uzun düzlükleri, fazla pist dışı alanları, sprinkler sistemimizle istediğiniz zaman ıslak lastikleri test etme imkanı sunan çok kullanışlı bir pist. Ayrıca burada hava her zaman çok güzel." dedi.