Alesi: "Fransa GP'nin takvimden çıkışının sorumlusu F1 değil 'siyaset'"

Fransa GP, 2018-2022 yılları arasında Paul Ricard'da dört yıllığına takvime geri döndükten sonra bu yıl takvimde yer almıyor.

1991 yılında siyasi nedenlerle Ricard'dan görevi devralan Magny-Cours'da 18 yıl boyunca yarış yapıldıktan sonra 2009-2017 yılları arasında yarış yapılmamıştı.

Eski Tyrrell, Ferrari, Benetton, Sauber, Prost ve Jordan F1 pilotu Alesi, Fransa'nın takvimden çıkmasındaki 'sorumlu' konusunda oldukça net.

Motorsport.com'a verdiği demeçte Alesi, "Fransa'daki Formula 1'in sorunu pistte değil, politikada."

"Muhtemelen hiçbir zaman bir cumhurbaşkanının yarışı izlemeye gelmediği tek F1 Grand Prix'sidir - bir kez Magny-Cours'da [Francois] Mitterrand'ın yarışın orada yapılmasına yönelik siyasi arzusunun bir parçası olarak katıldığı zaman hariç."

"O zamandan beri böyle bir şey hiç olmadı. Sorun pistte değil; sorun ülkenin isteği. Benim diğer görevim Formula 1 Elçiliği, dolayısıyla F1 ile doğrudan bağlantım var v bu konuda çok netler."

"Şu anda dünyada F1 yarışlarına ev sahipliği yapmak isteyen muhtemelen 32 ülke var. Geçen yıl burada düzenlediğimiz son Grand Prix oldukça popülerdi, dolayısıyla bunu kaybetmek üzücü." dedi.

Fans gathered around a Gorilla sculpture in French colours at Paul Ricard

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images