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Formula 1 Haberler

Alesi, Ferrari'de 'değişmemesi gerekenler' konusunda Vasseur'ü uyarıyor

Eski F1 pilotu Jean Alesi, Ferrari takım kültüründe değiştirilmemesi gereken bazı yönler olduğuna inanıyor ve yeni takım patronunu bu konuda uyarıyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Alesi, Ferrari'de 'değişmemesi gerekenler' konusunda Vasseur'ü uyarıyor
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Alesi, Vasseur'ün Ferrari'ye gelişinin takımın İtalyan kültürünü değiştirmemesi gerektiğine inanıyor.

Mattia Binotto'nun görevinden istifa etmesinin ardından Vasseur'ün takım patronu ve genel müdür olarak takıma katılacağı aralık ayında teyit edilmişti.

Vasseur, Ferrari'de İtalyan olmayan dördüncü, ve Fransız Jean Todt'un 2007'de görevinden ayrılmasından bu yana ilk takım patronu olacak. 

Todt takımdaki görevi sırasında büyük başarılar elde etti ve Alesi, Vasseur'ün 'yabancı' olmasından dolayı herhangi bir sorunla karşılaşmasını beklemiyor.

Ancak Vasseur'ün ekibin diğer üyelerinden destek alması gerekeceğini düşünüyor. 

Alesi İtalyan yayın organı Autosprint'e verdiği demeçte, "Dürüst olalım, geçen yıl Ferrari taktiksel açıdan izlenecek durumda değildi."

"Bazı şeylerin kesinlikle değişmesi gerekiyor, aksi takdirde takım için bir çıkış yolu yok. Bence Vasseur, Laurent Mekies'e [yarış direktörü] güvenmek zorunda." dedi.

Frédéric Vasseur, Ferrari

Frédéric Vasseur, Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

Alesi, Mekies'in Ferrari'de hangi alanların değiştirileceğine ve hangilerinin aynı kalacağına karar verme konusunda Vasseur'e yardımcı olabileceğini düşünüyor.

Alesi, "Mekies yıllardır Ferrari'de ve Vasseur'ün nerelerin değiştirilmesi gerektiğini ve nelerin aynı kalması gerektiğini görmesi için ideal kişi olabilir." dedi.

Alesi'nin değiştirilmesi gerektiğine inanmadığı bir şey de takım içindeki İtalyan kültürü.

Ferrari ile tek Formula 1 zaferini elde eden Fransız pilot, "Bana Ferrari'nin giderek daha fazla Fransızca konuşacağını ya da konuşması gerektiğini söylerseniz, buna hayır derim."

"Maranello İtalyan'dır. Sadece ve sadece İtalyanca konuşmak gerekir."

"Bir zamanlar Scuderia için yarıştım ve orada kariyerimin en iyi anlarını yaşadım." dedi.

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