Alesi, Ferrari taraftarlarını uyardı: "Ferrari'ye yüklenmek fayda getirmeyecek"

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Ferrari, sezona büyük umutlarla başlasa da, yapılan çok sayıda hata ve yaşanan problemlerin ardından bir kez daha şampiyonluk savaşında havlu atmak üzere.

Avustralya Grand Prix'sinin ardından şampiyonayı 34 puan farkla lider götüren Charles Leclerc, yaz arasına Max Verstappen'in 80 puan ardında girdi ve artık şampiyonluk savaşına dönmek için Red Bull pilotunun ciddi oranda puan kaybetmesini bekliyor.

Takımlar şampiyonasında da durum farklı değil çünkü şu anda Red Bull'un 108 puanlık bir üstünlüğü var ve Ferrari, hemen hemen her yarışta problemler yaşamaya ya da hatalar yapmaya devam ediyor.

Ancak eski bir Ferrari pilotu olan Jean Alesi, eleştirilerin kimseye fayda getirmeyeceği görüşünde.

Corriere della Sera'ya konuşan Alesi, "Sanki hisleri ve tepkileri giderek artıran bir hız trenindeymişsiniz tarzı bir sezon oluyor."

"Zafer hayalleri, olası bir mağlubiyeti gerçek bir spor dramına dönüştürüyor ve bu da bana futbolu hatırlatıyor."

"Macaristan'da yaşananları düşündüğümde üzülüyorum. Hata yapılan tek yer strateji değildi fakat Ferrari'yi eleştirmek taraftarların hiçbirisi için iyi değil. Bunu yapmak takıma hiçbir şey katmıyor."

"Elbette nasıl ve neden olduğunu anlamak için yarışı analiz edebiliriz ama buna hiç gerek yok."

"Bundan ziyade bana göre kenetlenmek, takıma destek vermek ve bir şeyleri parçalamamak daha iyi çünkü olumsuzluk size hiçbir zaman fayda getirmez."

"Ferrrari'ye destek veriyorum çünkü her mağlubiyetin ardından ya da mağlubiyete getiren her hatanın ardından ilk acı çekenlerin Ferrari'deki isimler olduğunu biliyorum." dedi.