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Formula 1 Haberler

Alesi: "F1, gençlerin ulaşamayacağı bir yer haline geldi"

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, Şef Editör

Eski Formula 1 pilotu Jean Alesi, para getiren sürücülerin öne çıkması nedeniyle gençlerin spora erişiminin zor olduğunu düşünüyor.

Alesi: "F1, gençlerin ulaşamayacağı bir yer haline geldi"

Formula 1'de son döneme bakıldığında, spora giren genç yeteneklerin neredeyse tamamı belli bir sürücü akademisinde yer alan pilotlar.

Örneğin bu yıl F1'e girecek üç isime bakıldığında Mick Schumacher, Ferrari'nin sürücü akademisindeyken, Yuki Tsunoda da Red Bull akademisindeydi. Nikita Mazepin herhangi bir programda olmasa bile, büyük bir maddi destekle Amerikalı ekibe katıldı.

2022'de gride sadece Guanyu Zhou katılacak ve o da bir Alpine sürücüsü olmasının yanı sıra, Çin'den gelen önemli desteklere sahip.

Correre della Sera'ya konuşan Jean Alesi, F1'deki genç sürücü durumuyla ilgili şöyle dedi: "Bugün Formula 1'e girmek için paraya ihtiyacınız var, hatta çok fazla paraya ihtiyacınız var."

"Alfa Romeo'da koltuğunu Antonio Giovinazzi'ye ya da Formula 2 şampiyonluğunu kazanıp Formula 1'de yer bulamayan Oscar Piastri'ye neler olduğunu hep birlikte görüyoruz. Bu şampiyona, gençlerin ulaşamayacağı bir hale geldi."

"Bu tarz seçimler geçmişte de vardı ama hiç bu boyuta gelmemişti. Şimdi bazı takımlar, önce para getiren bir sürücüyü ve onun yanına da, daha fazla para getiren bir başka sürücüyü seçiyor. Geçmişte durum farklıydı."

"Minardi bile hayatta kalmak adına sponsoru olan sürücüler arardı fakat baktığınızda Fernando Alonso ile de yarıştılar. Şu an her şey çok farklı."

Alesi daha sonra, Ferrari hakkında açıklamalarda bulundu.

2022 için iyimser olup olmadığı sorusuna Alesi, "Bir Ferrari taraftarıyım. Onları seviyorum ve her zaman böyle olacak. Fakat bu yıl Mercedes ve Red Bull Racing çok yüksek bir seviyede performans gösterdi." 

"Ferrari'nin iki hızlı sürücüye sahip olması da güzel bir sorun. Formula 1'deki en iyi sürücü kadrosuna sahipler. Mercedes, Bottas yerine Leclerc veya Sainz'a sahip olsaydı, sürücüler şampiyonluğunu kazanırdı." cevabını verdi.

Son olarak kendisine Abu Dhabi'de yaşananlar soruldu ve Alesi, "Kurallar açık... Fakat buradaki problem pit duvarı, takım yöneticileri ve yarış direktörü arasında sürekli bir diyalog olması."

"Bir Juventus teknik direktörünün veya Serie A takımlarından herhangi birinin teknik direktörünün, telsizden hakem ile iletişim kurduğunu hayal edebiliyor musunuz? Sürekli tartışma olurdu ve maç asla bitmezdi."

"Bana göre her ikisi de şampiyonluğu hak etti. Fakat güvenlik aracı her şeyi değiştirdi. Yine de yarışlar böyledir, kötü şeyler olabiliyor." dedi.

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