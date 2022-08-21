Alesi: "Eminim Vettel'i yeniden yarış aracında göreceğiz"

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Sebastian Vettel, Macaristan GP öncesi yaptığı açıklama ile 2022 Formula 1 sezonunun ardından spordan ayrılacağını duyurdu.

Vettel henüz daha 35 yaşında olduğu için, bu kararın biraz erken alındığı düşünülyüor ancak Vettel, eğer galibiyet için yarışamıyorsa, o zaman F1'de yer almak istemediğini birkaç kez söyledi.

Bir bakıam Vettel, kendisini hâlâ rekabetçi hissetmesine ve yarışmaktan keyif almasına rağmen, rekabetçi bir koltukta olmadığı için emekli olmayı seçti.

Eğer gelecekte fırsat çıkarsa F1'e dönüp dönmeyeceği merak konusu fakat griddeki çok sayıda isim, F1'le olmasa bile Vettel'i başka serilerde görebileceklerini düşünüyorlar.

Eski Ferrari pilotu Jean Alesi, Vettel'in F1'de olmasa bile başka serilerde yarışacağından emin.

Alesi, "Bence emekliliğini iyi bir noktada açıkladı."

"O, dört kez dünya şampiyonu ve F1'de tüm sürücüler tarafından büyük saygı duyuluyor. Bu da bana göre büyük anlam ifade ediyor."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Fakat aynı zamanda çok genç bir sürücü. Bu yüzden muhtemelen onu çok yakında yine bir yarış aracı içerisinde göreceğiz. En azından bence öyle olacak." dedi.

Alesi aynı zamanda 2005 ve 2006 dünya şampiyonu Fernando Alonso'dan da övgüyle bahsetti.

Alonso'nun yeniden şampiyon olup olamayacağı sorusuna Alesi, "Kesinlikle evet. Yetenek anlamında bakarsak zaten tartışamayız çünkü buna zaten sahip olduğunu biliyor."

"Evet, araçlar G-kuvveti anlamında çok şey istiyor ama Fernando yarışmayı hiç bırakmadı."

"Formula 1'de olmadığında bile spor otomobil yarışlarında yer alıyordu ve her zaman araçtaydı, bu yüzden rekabetçi olabileceğine eminim."

"Fakat şimdi Aston gibi bir takımla dünya şampiyonluğu kazanmak en azından gelecek yıl mümkün değil."

"Aston Martin'de yeni bir yatırımcısı olduğunu ve çok hırslı olduklarını biliyorum. Gerçekten büyük bir hırsa sahipler. Bu yüzden umarım bu kez iyi bir hamle yapmıştır çünkü hayatında bazen hatalar yaptı."

"Kariyerini iyi bir hamleyle bitirirse, hepimiz için çok iyi bir hikaye olur."