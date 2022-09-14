Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Alpine 4 pilotla teste çıkacak, Vettel katılmayacak Sonraki / Albon hastaneden taburcu edildi
Formula 1 / İtalya GP Haberler

Alesi: "Binotto, Ferrari'yi doğru şekilde yönetiyor"

Eski F1 pilotu Jean Alesi'ye göre Mattia Binotto, Ferrari'nin yükselişi için doğru isim.

Ekleyen:
, Editör
Alesi: "Binotto, Ferrari'yi doğru şekilde yönetiyor"
Haberi dinle

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, İtalyan ekibin bu yılki performansından ötürü sık sık eleştiriliyor ve Binotto'nun takım için doğru isim olmadığı düşünülüyor.

Fakat Corriere della Sera gazetesine konuşan eski Formula 1 pilotu Jean Alesi, Ferrari takım patronunun istifasını isteyenlere katılmıyor.

Alesi, "Dürüst olmak gerekirse sıralama turlarından sonra Leclerc'in yarışı kazanabileceğinden emindim. Bu sefer de olmadı fakat Mattia Binotto için birkaç güzel söz söylemek istiyorum."

"Adilliğine gerçekten hayranım, o gerçek bir lider ve her zaman ekibini savunuyor. Bana göre tek doğru yaklaşım budur."

"Mesela bu yılki Mercedes'in gelişiminde yanlış yolu izleyen tasarımcının adını kimse bilmiyor. Aynı şekilde Ferrari'de de baskı altında tam olarak kimin hata yaptığını kimsenin bilmemesi gerekiyor."

"Bir taraftar olarak Binotto'nun takımı daha güçlü hale getirebileceğine inanıyorum."

"Hem daha agresif bir yaklaşımın faydalı olabileceği stratejik anlamda, hem de Red Bull'un şu anda daha güçlü olduğu ayar anlamında gelişecekler."

"Bu yılki dayanıklılık sorunlarının yakında çözüleceğinden ve Ferrari'nin güçlü bir güç ünitesine sahip olacağından eminim."

"Geliştirilecek çok şey var ama tüm bunlar küçük şeyler." dedi.

A guest speaks with Jean Alesi

A guest speaks with Jean Alesi

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Alpine 4 pilotla teste çıkacak, Vettel katılmayacak
Önceki haber

Alpine 4 pilotla teste çıkacak, Vettel katılmayacak
Sonraki haber

Albon hastaneden taburcu edildi

Albon hastaneden taburcu edildi
Daha fazlası
Ezel Tan
Binotto: "Yakında Mick ile oturup geleceğini konuşacağız" İtalya GP
Formula 1

Binotto: "Yakında Mick ile oturup geleceğini konuşacağız"

Rueda, Ferrari'nin Monza stratejisini açıkladı: "Şansımızı denemeliydik" İtalya GP
Formula 1

Rueda, Ferrari'nin Monza stratejisini açıkladı: "Şansımızı denemeliydik"

Palou, 2023'te McLaren yerine Chip Ganassi'de yarışacak, Rosenqvist takımda kalacak
IndyCar

Palou, 2023'te McLaren yerine Chip Ganassi'de yarışacak, Rosenqvist takımda kalacak

Ferrari Daha fazlası
Ferrari
Red Bull'un sanal güvenlik aracı planı, Ferrari'nin hata yapmadığını gösteriyor İtalya GP
Formula 1

Red Bull'un sanal güvenlik aracı planı, Ferrari'nin hata yapmadığını gösteriyor

Ferrari: "FIA güvenlik aracı ile daha iyi bir iş çıkarabilirdi" İtalya GP
Formula 1

Ferrari: "FIA güvenlik aracı ile daha iyi bir iş çıkarabilirdi"

Leclerc, Monza'da kazanmak için 2019'daki deneyimine güvenmiyor İtalya GP
Formula 1

Leclerc, Monza'da kazanmak için 2019'daki deneyimine güvenmiyor

Son Haberler

Verstappen: "Sosyal medya platformları, troller konusunda daha fazlasını yapmalı"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Sosyal medya platformları, troller konusunda daha fazlasını yapmalı"

Max Verstappen, Hollanda GP'nin ardından takımı Red Bull'un maruz kaldığı saldırıların ardından sosyal medya platformlarının internet dünyasındaki troller konusunda daha fazlasını yapması gerektiğini söyledi.

Binotto: "Yakında Mick ile oturup geleceğini konuşacağız"
Formula 1 Formula 1

Binotto: "Yakında Mick ile oturup geleceğini konuşacağız"

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Mick Schumacher'in 2023 yılında hem Haas'taki hem de Ferrari Sürücü Akademisi'ndeki yerini kaybedeceği söylentilerinin ortasında, yakında kendisiyle görüşme yapacaklarını belirtti.

La Russo: “Vettel, İtalya Cumhurbaşkanı ve tüm İtalyanlardan özür dilemeli”
Formula 1 Formula 1

La Russo: “Vettel, İtalya Cumhurbaşkanı ve tüm İtalyanlardan özür dilemeli”

Milano Otomobil Kulübü Başkanı Geronimo La Russa, Sebastian Vettel’in Monza yarışı öncesindeki hava gösterisini eleştiren yorumlarından ötürü İtalya Cumhurbaşkanı ve halkından özür dilemesini istedi.

Brundle: "De Vries, genç pilotların 'F1 için yeterli olmadığı' teorisini çürüttü"
Formula 1 Formula 1

Brundle: "De Vries, genç pilotların 'F1 için yeterli olmadığı' teorisini çürüttü"

Martin Brundle, Nyck de Vries'in Monza'da etkileyici performansının, mevcut genç pilotların F1 için yetersiz olduğu teorisini çürüttüğünü düşünüyor.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.