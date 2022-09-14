Alesi: "Binotto, Ferrari'yi doğru şekilde yönetiyor"
Eski F1 pilotu Jean Alesi'ye göre Mattia Binotto, Ferrari'nin yükselişi için doğru isim.
Ferrari takım patronu Mattia Binotto, İtalyan ekibin bu yılki performansından ötürü sık sık eleştiriliyor ve Binotto'nun takım için doğru isim olmadığı düşünülüyor.
Fakat Corriere della Sera gazetesine konuşan eski Formula 1 pilotu Jean Alesi, Ferrari takım patronunun istifasını isteyenlere katılmıyor.
Alesi, "Dürüst olmak gerekirse sıralama turlarından sonra Leclerc'in yarışı kazanabileceğinden emindim. Bu sefer de olmadı fakat Mattia Binotto için birkaç güzel söz söylemek istiyorum."
"Adilliğine gerçekten hayranım, o gerçek bir lider ve her zaman ekibini savunuyor. Bana göre tek doğru yaklaşım budur."
"Mesela bu yılki Mercedes'in gelişiminde yanlış yolu izleyen tasarımcının adını kimse bilmiyor. Aynı şekilde Ferrari'de de baskı altında tam olarak kimin hata yaptığını kimsenin bilmemesi gerekiyor."
"Bir taraftar olarak Binotto'nun takımı daha güçlü hale getirebileceğine inanıyorum."
"Hem daha agresif bir yaklaşımın faydalı olabileceği stratejik anlamda, hem de Red Bull'un şu anda daha güçlü olduğu ayar anlamında gelişecekler."
"Bu yılki dayanıklılık sorunlarının yakında çözüleceğinden ve Ferrari'nin güçlü bir güç ünitesine sahip olacağından eminim."
"Geliştirilecek çok şey var ama tüm bunlar küçük şeyler." dedi.
A guest speaks with Jean Alesi
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
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