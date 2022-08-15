Alesi: "Binotto, Ferrari'de 'kazanan yapıyı' kuruyor"

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Alesi, 2022 sezonuna yaptığı güçlü başlangıcın ardından sorunlar yaşamaya başlayan Scuderia Ferrari'ye karşı "sabır" çağrısı yapan son isim oldu.

İtalyan ekip, şampiyonluk hedefiyle başladığı 2022 sezonunun ilk üç yarışında iki galibiyet almış ve iki şampiyonada birden iyi bir avantaj yakalamıştı. Ancak dayanıklılık sorunları, strateji ve pilot hatalarıyla, artık iki şampiyonada da ciddi şekilde geride kalmış durumda.

Bu durumun ardından İtalyan basını şaşırtıcı olmayan şekilde Ferrari'ye yüklenmeye başladı ve hatta takım yapısında değişiklikler yapılması gerektiğini söylediler.

Ancak eski F1 pilotu Jean Alesi bu fikre katılmıyor ve Mattia Binotto'ya zaman verilmesi gerektiğini düşünüyor.

The Guardian'a konuşan Alesi, "Ferrari'nin geçmişte Jean ve Michael ile başarılar yakaladığı dönemde, benzersiz bir yapı inşa ettiğini görmüştük."

"Binotto da şu anda takımı yeni insanlarla ve taze kanlarla yeniden kurmaya çalışıyor. Bunu yapmak da tahmin edersiniz ki vakit alıyor."

"Şimdiye kadar hızlı bir araç yapma konusunda harika bir iş başardılar. Şu anda sadece mükemmel olmak için gereken bazı küçük detaylarda sorun yaşıyorlar."

"Bunları çözmek için de zamana ihtiyaçları var." dedi.

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images