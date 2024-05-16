Albon'un yeni Williams F1 anlaşması ne anlama geliyor?

Albon geçen sezonun öne çıkan pilotlarından birisiydi ve Williams'ın 28 puanının biri hariç tamamını alarak onu takımlar şampiyonasında yedinciliğe taşıdı.

Gridin yarısından fazlasının 2025 yılı için sözleşmesinin bitmiş olması, 28 yaşındaki oyuncuyu değişiklik yapmak isteyen tüm üst düzey takımlar için cazip bir aday haline getirdi. Albon'un gelecek yıl için sözleşmesi devam ediyordu ancak erken ayrılma ihtimalini hiçbir zaman tamamen göz ardı etmedi ve takım patronu James Vowles da aynı şekilde bir bedel karşılığında da olsa bir anlaşma yapılması için kapıyı açık bıraktı.

Albon'un Williams'la çok yıllı bir sözleşme imzalaması Grove merkezli takım için büyük bir başarı olarak görülüyor. Bu hamleyle Vowles ve sağ kolu Pat Fry, takımın eskimiş tesislerini ve verimsiz iş akışlarını baştan aşağı yeniden inşa ederken, en değerli varlığını birkaç yıl daha elinde tutacak.

Vowles, takımın talihini döndürmek için tamamlanması gereken dağ gibi iş konusunda tüm dünyaya açık davrandı ve 2024, önümüzdeki sancılı yolculuğu daha fazla hatırlattı.

Logan Sargeant, Albon'un antrenman kazasını takiben Avustralya Grand Prix'sine katılamadı çünkü takımın yeni araçlarının üretim döngüsünün oldukça gecikmesinin bir sonucu olarak hazırda yedek bir şasisi yoktu. Daha sonra meydana gelen ve hepsi kendi eseri olmayan kazalar takımın yedek parça havuzunu daha da tüketti, bu da daha fazla kaynağın yarış pistine güncelleme yapmaktan başka bir yere yönlendirilmesi gerektiği anlamına geliyordu.

Bu da Williams'ın ilk birkaç yarışta aracının gerçek potansiyelini ortaya çıkaramadığı anlamına geliyordu. Ve şimdi sezon başındaki sıkıntıları dikiz aynasında görünse de, gerçek şu ki, orta sıralardaki diğer takımlar puan toplamakla meşgulken FW46'ya performans kazandırma konusunda geride kaldılar.

FW46 selefine göre çok yönlü olarak daha iyi bir paket ancak Albon'un uygun pistlerde büyük puanlar almasını sağlayan düşük yere basma gücüne sahip değil ve bu da ironik bir şekilde herhangi bir yerde puan almayı zorlaştırıyor.

Albon, 2024'te bugüne kadar sonuç alamamasına rağmen geleceğini Williams'a adadı Fotoğraf: Motorsport Images

Bunlar, daha önce yetersiz finanse edilen bir ekibin, bir kısmı zaten teslim edilmiş ve bir kısmı daha fazla zaman alacak olan ciddi bir revizyona ihtiyaç duyan büyüme sancılarıdır.

Albon her zaman geleceğini bağlamak için takımın ilerlemesini görmesi gerektiğini savundu ve pist başarısı hâlâ yıllar uzakta olsa bile perde arkasında bu işaretleri gördüğünü söylüyor.

Albon Miami'de yaptığı açıklamada, "James'in takımı ileriye taşımak ve mücadele etmemiz gereken bir seviyeye geri getirmek için gerçekten büyük bir çaba sarf ettiğini görebilirsiniz."

"Şu anda tam olarak o noktada değiliz ve o takımlardan biri olmak için güçlü bir konumda olmak adına yaptığımız değişiklikler çok büyük bir görev. James'in doğru kararlar verdiğine ve bunun doğru bir yol olduğuna dair ona çok güveniyorum." demişti.

Ancak konuşmak basit. Vowles'a büyük bir güvenoyu vermenin en iyi yolu sözleşmesini uzatmaktı ki Albon da şimdi bunu yaptı.

28 yaşında kariyerinde önemli bir dönüm noktasına yaklaşan ve Toro Rosso'da geçirdiği yarım sezonun ardından Red Bull'da aslanların önüne atılan Albon için bu çok önemli bir karar.

Albon 2024 sezonunun arifesinde "Zirveye çok yakın olduğumu hissediyorum. Şu anki tecrübemle ve bulunduğum noktayla, podyuma çıkabilecek ve galibiyet için savaşabilecek bir aracı hak ettiğimi hissediyorum. Ve bu sadece kendimi nasıl gördüğüm konusunda tamamen dürüst olmaktır." demişti.

Bu nedenle Williams'la anlaşma yenilemesi, Albon'un Williams'ın o takım olabileceğine hâlâ inandığının bir işareti gibi görünüyor, ancak aynı zamanda zamanını beklemek için pragmatik bir durum da olabilir.

Perez, Red Bull koltuğunda nispeten güvende görünüyor ve Albon'un gridde yükselme seçenekleri azalıyor Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Yılın başında Sergio Perez'in Red Bull'daki ikinci koltuğuyla ilgili belirsizlik sürerken, Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesi Mercedes'i de bir yedek arayışına itti. Albon'un her iki koltukla da bağlantısı vardı ve Red Bull'un Albon'un 2026'daki hizmetleri için ilk seçenek teklifini yaptığı biliniyordu.

Ancak Autosport, Albon'un Mercedes'te hiçbir zaman ciddi bir şekilde değerlendirilmediğini anlıyor. Max Verstappen'in uygun olup olmayacağı konusunda beklemede olan Mercedes, İtalyan pilotun hazır olması koşuluyla, 17 yaşındaki öğrencisi Andrea Kimi Antonelli'yi 2025'te bir koltuk için hazırlamaya devam ediyor.

Perez'in son dönemdeki form artışı da geleceği üzerindeki baskıyı bir nebze azalttı ve Red Bull, Meksikalı pilotun performans seviyesini koruyup koruyamayacağını görmek için beklerken, Milton Keynes ekibi bir değişiklik yapmak istemesi durumunda Ferrari'den ayrılacak olan Carlos Sainz ile görüşmelere başladı.

Listede aşağılara doğru inildikçe, Albon'un oturabileceği çok fazla koltuk da bulunmuyor. Ferrari ve McLaren 2026 için anlaşırken, Aston Martin'in de Fernando Alonso'nun yeniden imza atmasının ardından kadrosunda bir değişiklik yapması beklenmiyor.

Audi, Nico Hulkenberg'in yanındaki koltuğu için Sainz'i açıkça hedeflerken, Alpine ve Haas gibi diğer takımlar, Williams'ta kalıp Vowles'ın neler başarabileceğini görmekten daha büyük bir yükselme gibi görünmüyor.

Dahası, "çok yıllı" anlaşma terimi genellikle her türlü seçenek ve çıkış maddesi için kırmızı bayraktır ve padokta Albon'un 2027 sezonunun başlangıcı için tekrar serbest bırakılabileceğine dair bir inanç var, bu sırada 31 yaşında olacak, Williams ilerleme sözünü yerine getirmezse üst düzey bir koltuk için ikinci bir şans elde edebilir.

Dolayısıyla, Alonso'nun Aston Martin'deki yeni anlaşması şaşırtıcı derecede fazla seçenek içerisinden olmadığı gibi, belki de Albon'un Williams'a olan bağlılığı da ilk başta göründüğünden daha pragmatik olabilir.