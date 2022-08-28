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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Albon'un son bölüme kalmasının arkasındaki sır ne?

Williams, Alex Albon'un son bölüme kalmasında ve altıncı olmasında yaptıkları "ucuz bir güncellemenin" büyük rol oynadığını itiraf ediyor.

Matt Kew
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Albon'un son bölüme kalmasının arkasındaki sır ne?
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Spa'da ilk antrenmandan bu yana güçlü bir form tutturan Albon, performansını sıralama turlarına da taşımayı başardı ve bu sezon ilk kez son bölüme kaldığı sıralama turlarını 9. sırada tamamladı.

Ancak önündeki dört pilot -Charles Leclerc, Max Verstappen, Esteban Ocon- grid cezası almış vaziyette, bu da Albon'un yarışa altıncı sıradan başlayacağı anlamına geliyor!

Dahası, kendisinin Red Bull yıllarında elde ettiği en iyi grid derecesi de altıncılıktı, dolayısıyla aynı dereceyi Williams ile yakalaması kendisi için ciddi anlam ifade etmekte.

Albon'un performansı hakkında konuşan Williams performans şefi Dave Robson'a göre bu hız artışı, aracın verimliliğini koruyan "ucuz" bir güncellemenin sonucu ortaya çıktı.

Robson, "Arka kanadın arka ucunu kestiğimiz için nispeten ucuz bir güncelleme yaptık, ancak bu oldukça iyi çalıştı.

"Böyle bir sürtünme seviyesine rağmen verimlilik anlamında da seviyeyi korumayı başardık."

"Bir diğer etken de pistteki rüzgar seviyesinin düşük olması, bu da aracın tutarlı davranmasına yardımcı oluyor, özellikle yere basma gücü seviyesini düşürmemize rağmen hala bu tutarlılığa sahip olmamız epey faydalı." 

"Hiç olmazsa pilotlarımız her virajda karşılarına nelerin çıkabileceğini biliyorlar." dedi.

Alexander Albon, Williams

Alexander Albon, Williams

Photo by: Erik Junius

Albon aslında çok daha iyi bir sıra elde edebilirdi, nitekim ikinci ve üçüncü bölümlerdeki hızlı turları hatalıydı, aksi takdirde yedincilik mümkündü.

Yepyeni bir güç ünitesiyle yarışan Albon, Spa'nın aracın eksikliklerini 'gizlemeye' yardımcı olduğunu düşünüyor.

Taylandlı pilot, "Aracımızın zayıf yönlerini biliyoruz, Spa bu yönleri diğer pistlere göre biraz daha fazla gizliyor. Bu yüzden [bir sonraki yarış olan Zandvoort] bu haftaki kadar iyi geçmeyecek."

"Aracımızın düşük yere basma gücünü sevdiğini biliyoruz ve pist koşulları bize uygun olduğunda iyi bir tur zamanı elde edebiliriz." dedi.

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