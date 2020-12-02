Albon'un podyumu Verstappen'i tatmin etmedi

Red Bull pilotu Alex Albon, cuma günü kaza yapmasının ardından cumartesi günü iyi bir dönüş yapmayı başardı ve sıralama turlarında dördüncü oldu.

Pazar günü Sergio Perez' geçilmekten kurtulamayan ancak Valtteri Bottas'ın geriye düşmesiyle dördüncülüğünü koruyan Albon, Meksikalı sürücünün motor patlatmasıyla üçüncü oldu.

Bu, Albon'un bu yılki ikinci podyumuydu ve oldukça kritik bir zamanda bu podyumu elde etti.

Ancak Albon'un temposu Verstappen'den çok daha kötüydü.

Yarışın ardından Verstappen'e Albon'un podyumu soruldu ve Hollandalı pilot şöyle dedi: "Takım arkadaşınızın 30 veya 40 saniye gerisindeyseniz, bu pek iyi değildir öyle değil mi?"

"Checo için üzüntü verici bir andı, çünkü çok güçlü bir yarış çıkarmıştı. Ama tabii ki Alex'in podyumda olması güzeldi."

Eski Red Bull pilotu Robert Doornbos'a göre bu podyum Albon'a yardım edebilir.

Doornbos, "Helmut Marko, Albon'un takımda kalmayı hak etmesi gerektiğini söyledi. Sonunda koltuğa karar veren Max değil. Bu konuda tabii ki bir sözü olacak ama bence perde arkasında çok fazla şey oluyor." dedi.

Christian Horner ise Albon'u övdü ve ekledi: "Perez'e olanlardan faydalandı ancak cuma gününden sonra gerçekten güçlü şekilde döndü. Sezon sonuna kadar hiçbir karar almayacağız. Ancak Alex'in başarılı olmasını istiyoruz ve gereken her şansı vereceğiz. Bugünkü gibi günler ona yardım edecek."