Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Eifel GP
11 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
25 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
01 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
15 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
29 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
06 Ara
FP1:
2 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
13 Ara
FP1:
8 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Albon'un podyumu Verstappen'i tatmin etmedi

paylaşım
yorumlar
Albon'un podyumu Verstappen'i tatmin etmedi
Ekleyen:
, Editör

Red Bull F1 pilotu Max Verstappen, Alex Albon'un kendisinin çok gerisinde kaldığına dikkat çekti ve Taylandlı sürücünün podyumunun tatmin edici olmadığını belirtti.

Red Bull pilotu Alex Albon, cuma günü kaza yapmasının ardından cumartesi günü iyi bir dönüş yapmayı başardı ve sıralama turlarında dördüncü oldu.

Pazar günü Sergio Perez' geçilmekten kurtulamayan ancak Valtteri Bottas'ın geriye düşmesiyle dördüncülüğünü koruyan Albon, Meksikalı sürücünün motor patlatmasıyla üçüncü oldu.

Bu, Albon'un bu yılki ikinci podyumuydu ve oldukça kritik bir zamanda bu podyumu elde etti.

Ancak Albon'un temposu Verstappen'den çok daha kötüydü.

Yarışın ardından Verstappen'e Albon'un podyumu soruldu ve Hollandalı pilot şöyle dedi: "Takım arkadaşınızın 30 veya 40 saniye gerisindeyseniz, bu pek iyi değildir öyle değil mi?"

"Checo için üzüntü verici bir andı, çünkü çok güçlü bir yarış çıkarmıştı. Ama tabii ki Alex'in podyumda olması güzeldi."

Eski Red Bull pilotu Robert Doornbos'a göre bu podyum Albon'a yardım edebilir.

Doornbos, "Helmut Marko, Albon'un takımda kalmayı hak etmesi gerektiğini söyledi. Sonunda koltuğa karar veren Max değil. Bu konuda tabii ki bir sözü olacak ama bence perde arkasında çok fazla şey oluyor." dedi.

Christian Horner ise Albon'u övdü ve ekledi: "Perez'e olanlardan faydalandı ancak cuma gününden sonra gerçekten güçlü şekilde döndü. Sezon sonuna kadar hiçbir karar almayacağız. Ancak Alex'in başarılı olmasını istiyoruz ve gereken her şansı vereceğiz. Bugünkü gibi günler ona yardım edecek." 

 
Schumacher, F1'de yarışacağı numarayı açıkladı

Önceki haber

Schumacher, F1'de yarışacağı numarayı açıkladı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Albon'un podyumu Verstappen'i tatmin etmedi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Albon'un podyumu Verstappen'i tatmin etmedi

Resmi: George Russell, Sakhir GP'de Hamilton'ın yerini alacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: George Russell, Sakhir GP'de Hamilton'ın yerini alacak!

Verstappen: "Yarışa devam etmeyen bir sürücüm olsaydı takımdan atardım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Yarışa devam etmeyen bir sürücüm olsaydı takımdan atardım"

2021 için gridde sadece üç boş koltuk kaldı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2021 için gridde sadece üç boş koltuk kaldı

Resmi: Mick Schumacher, 2021'de Haas'la F1'e geçiyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Mick Schumacher, 2021'de Haas'la F1'e geçiyor!

Schumacher, F1'de yarışacağı numarayı açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher, F1'de yarışacağı numarayı açıkladı

Schumacher, Abu Dhabi GP'deki ilk seansta piste çıkacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher, Abu Dhabi GP'deki ilk seansta piste çıkacak

Hamilton'ın yerine favori Russell!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton'ın yerine favori Russell!

Son Haberler

Albon'un podyumu Verstappen'i tatmin etmedi
F1 Formula 1 / Son dakika

Albon'un podyumu Verstappen'i tatmin etmedi

Schumacher, F1'de yarışacağı numarayı açıkladı
F1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher, F1'de yarışacağı numarayı açıkladı

2021 için gridde sadece üç boş koltuk kaldı
F1 Formula 1 / Son dakika

2021 için gridde sadece üç boş koltuk kaldı

Schumacher, Abu Dhabi GP'deki ilk seansta piste çıkacak
F1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher, Abu Dhabi GP'deki ilk seansta piste çıkacak

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Albon'un podyumu Verstappen'i tatmin etmedi

20 dk
2
Formula 1

Resmi: George Russell, Sakhir GP'de Hamilton'ın yerini alacak!

3s
3
Formula 1

Verstappen: "Yarışa devam etmeyen bir sürücüm olsaydı takımdan atardım"

17s
4
Formula 1

2021 için gridde sadece üç boş koltuk kaldı

1s
5
Formula 1

Resmi: Mick Schumacher, 2021'de Haas'la F1'e geçiyor!

3s

Son Haberler

Albon'un podyumu Verstappen'i tatmin etmedi
F1

Albon'un podyumu Verstappen'i tatmin etmedi

Schumacher, F1'de yarışacağı numarayı açıkladı
F1

Schumacher, F1'de yarışacağı numarayı açıkladı

2021 için gridde sadece üç boş koltuk kaldı
F1

2021 için gridde sadece üç boş koltuk kaldı

Schumacher, Abu Dhabi GP'deki ilk seansta piste çıkacak
F1

Schumacher, Abu Dhabi GP'deki ilk seansta piste çıkacak

Resmi: Mick Schumacher, 2021'de Haas'la F1'e geçiyor!
F1

Resmi: Mick Schumacher, 2021'de Haas'la F1'e geçiyor!

Son Videolar

What Saved Grosjean's Life? 14:17
Formula 1
22s

What Saved Grosjean's Life?

Alonso, 2018 F1 aracıyla testi boşuna mı yapıyor? 04:18
Formula 1
27 Kas 2020

Alonso, 2018 F1 aracıyla testi boşuna mı yapıyor?

Grand Prix Greats – Bahrain GP greatest moments 03:21
Formula 1
26 Kas 2020

Grand Prix Greats – Bahrain GP greatest moments

Türkiye GP'deki kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar 06:49
Formula 1
21 Kas 2020

Türkiye GP'deki kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar

Lance Stroll, Türkiye GP'yi nasıl kaybetti? 06:38
Formula 1
20 Kas 2020

Lance Stroll, Türkiye GP'yi nasıl kaybetti?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.