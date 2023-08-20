Prime'a abone ol
Önceki / Haas: "McLaren'ın attığı adım, diğer takımlara ümit verdi"
Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Albon'un beş farklı takımla görüştüğü iddia ediliyor

Formula 1'in resmi muhabirlerinden Lawrence Barretto, yılın en iyi sürücülerinden Alex Albon'un beş takımla görüştüğünü iddia etti.

Altay Gök
Ekleyen:
Alex Albon, Williams Racing

2019 sezonunda Toro Rosso ile F1'e giriş yapan ve sadece yarım sezon sonra Red Bull Racing'e yükseltilen Alex Albon, 1.5 sezonluk Red Bull macerası boyunca isteneni veremedi.

2021 sezonu öncesi yerini Sergio Perez'e kaptıran Albon, bir sezon DTM'de yarıştıktan sonra Williams ile seriye dönüş yaptı ve o dönemden beri orta grupta iyi performanslar sergiliyor.

Özellikle bu yıl Kanada'da yedinci olarak dikkatleri tekrardan üstüne çeken Albon'un Ferrari ile görüştüğü dahi iddia edilmekteydi.

Her ne kadar bu iddia bizzat Frederic Vasseur tarafından yalanlansa da, görünüş Albon'un üst sıra takımları da dahil olmak üzere birçok takımla görüşme halinde olduğu yönünde.

F1.com'daki yazısında bu iddiaları gündeme getiren Lawrence Barretto, "Diğer takımlardan Albon'a epey ilgi var. Red Bull'un kıdemli mühendislerinin çoğu Albon'u sık sık övüyor." 

"Son iddialar, Albon'un gridin en az yarısıyla görüştüğü yönünde, ki kaynakların bana söylediğine göre bunların arasında üst sıra takımları da var." 

"Pilot pazarı 2025 sezonu için epey hareketli geçecek, McLaren dışında her takımın en az bir boş koltuğu mevcut."

"Albon'un henüz şampiyonluğu veya galibiyeti yok, ancak griddeki en heyecan verici yeteneklerden biri olduğunu tartışmasız bir şekilde kanıtladı."

"Eğer bu gidişatı sürdürürse, sürücü pazarının önemli aktörlerinden biri olacak. İşlerin 2020 sonunda ne kadar kasvetli göründüğü düşünüldüğünde oldukça iyi bir konumda."

paylaşım
yorumlar

Haas: "McLaren'ın attığı adım, diğer takımlara ümit verdi"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Allison: "Mercedes'in hedefi şampiyona ikinciliği"

Allison: "Mercedes'in hedefi şampiyona ikinciliği"

Formula 1
Hollanda GP

Allison: "Mercedes'in hedefi şampiyona ikinciliği" Allison: "Mercedes'in hedefi şampiyona ikinciliği"

MotoGP sürücü pazarı: Pramac Ducati koltuğu Marquez'e gider mi?

MotoGP sürücü pazarı: Pramac Ducati koltuğu Marquez'e gider mi?

MotoGP
Avusturya GP

MotoGP sürücü pazarı: Pramac Ducati koltuğu Marquez'e gider mi? MotoGP sürücü pazarı: Pramac Ducati koltuğu Marquez'e gider mi?

Massa: "Verstappen, 2026 sezonuna kadar durdurulamayacak"

Massa: "Verstappen, 2026 sezonuna kadar durdurulamayacak"

Formula 1
Hollanda GP

Massa: "Verstappen, 2026 sezonuna kadar durdurulamayacak" Massa: "Verstappen, 2026 sezonuna kadar durdurulamayacak"

Son Haberler

"Ricciardo, Verstappen için ideal takım arkadaşı olabilir"

"Ricciardo, Verstappen için ideal takım arkadaşı olabilir"

F1 Formula 1

"Ricciardo, Verstappen için ideal takım arkadaşı olabilir" "Ricciardo, Verstappen için ideal takım arkadaşı olabilir"

Allison: "Mercedes'in hedefi şampiyona ikinciliği"

Allison: "Mercedes'in hedefi şampiyona ikinciliği"

F1 Formula 1
Hollanda GP

Allison: "Mercedes'in hedefi şampiyona ikinciliği" Allison: "Mercedes'in hedefi şampiyona ikinciliği"

Alonso: "Üçüncü şampiyonluğu çok isterim fakat önceliğim bu değil"

Alonso: "Üçüncü şampiyonluğu çok isterim fakat önceliğim bu değil"

F1 Formula 1
Hollanda GP

Alonso: "Üçüncü şampiyonluğu çok isterim fakat önceliğim bu değil" Alonso: "Üçüncü şampiyonluğu çok isterim fakat önceliğim bu değil"

McLaren pilotları, Zandvoort'ta "iyi bir sonuç almayı" hedefliyor

McLaren pilotları, Zandvoort'ta "iyi bir sonuç almayı" hedefliyor

F1 Formula 1
Hollanda GP

McLaren pilotları, Zandvoort'ta "iyi bir sonuç almayı" hedefliyor McLaren pilotları, Zandvoort'ta "iyi bir sonuç almayı" hedefliyor

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol