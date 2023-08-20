Albon'un beş farklı takımla görüştüğü iddia ediliyor
Formula 1'in resmi muhabirlerinden Lawrence Barretto, yılın en iyi sürücülerinden Alex Albon'un beş takımla görüştüğünü iddia etti.
2019 sezonunda Toro Rosso ile F1'e giriş yapan ve sadece yarım sezon sonra Red Bull Racing'e yükseltilen Alex Albon, 1.5 sezonluk Red Bull macerası boyunca isteneni veremedi.
2021 sezonu öncesi yerini Sergio Perez'e kaptıran Albon, bir sezon DTM'de yarıştıktan sonra Williams ile seriye dönüş yaptı ve o dönemden beri orta grupta iyi performanslar sergiliyor.
Özellikle bu yıl Kanada'da yedinci olarak dikkatleri tekrardan üstüne çeken Albon'un Ferrari ile görüştüğü dahi iddia edilmekteydi.
Her ne kadar bu iddia bizzat Frederic Vasseur tarafından yalanlansa da, görünüş Albon'un üst sıra takımları da dahil olmak üzere birçok takımla görüşme halinde olduğu yönünde.
F1.com'daki yazısında bu iddiaları gündeme getiren Lawrence Barretto, "Diğer takımlardan Albon'a epey ilgi var. Red Bull'un kıdemli mühendislerinin çoğu Albon'u sık sık övüyor."
"Son iddialar, Albon'un gridin en az yarısıyla görüştüğü yönünde, ki kaynakların bana söylediğine göre bunların arasında üst sıra takımları da var."
"Pilot pazarı 2025 sezonu için epey hareketli geçecek, McLaren dışında her takımın en az bir boş koltuğu mevcut."
"Albon'un henüz şampiyonluğu veya galibiyeti yok, ancak griddeki en heyecan verici yeteneklerden biri olduğunu tartışmasız bir şekilde kanıtladı."
"Eğer bu gidişatı sürdürürse, sürücü pazarının önemli aktörlerinden biri olacak. İşlerin 2020 sonunda ne kadar kasvetli göründüğü düşünüldüğünde oldukça iyi bir konumda."
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