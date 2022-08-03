Albon'dan Piastri dramasına gönderme geldi: "Williams'ın açıklamasından haberim var"

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Alpine, Fernando Alonso'nun ayrılmasından bir gün sonra 2023 yılında Piastri ve Esteban Ocon ile yarışacağını duyurmuş ancak bu açıklamadan kısa bir süre sonra Piastri, sosyal medya üzerinden açıklamada bulunarak ve gelecek yıl Alpine ile yarışmayacağını söylemişti.

Piastri ile Alpine arasında yaşanan bu drama F1 dünyasında oldukça ses getirdi ve bugün 2023'te Williams'ta yarışmaya devam edeceği açıklanan Alex Albon da sosyal medya hesaplarındaki açıklamalarında konuya atıfta bulundu.

Piastri, dün yaptığı açıklamada, "Alpine F1'in bu öğleden sonra, benim kabulüm olmadan yayınladığı basın açıklamasıyla, gelecek yıl onlar için yarışacağımı duyurduğunu görüyorum. Fakat bu açıklama yanlış, Alpine ile 2023 için herhangi bir anlaşma imzalamadım. Önümüzdeki yıl Alpine'de olmayacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Albon ise bugün, sosyal medya hesaplarından "Anladığım kadarıyla, Williams Racing bu öğleden sonra gelecek yıl onlar için yarışacağıma dair bir basın açıklaması yayınladı. Bu doğru ve evet, 2023 için Williams ile sözleşme imzaladım. Gelecek yıl Williams'ta yarışacağım." açıklamasında bulundu ve konuya yönelik şaka yaptı.

Piastri de bu göndermeyi komik bulmuş gibi duruyor. Avustralyalı pilot, Albon'un tweet'inin altında Taylandlı pilotu yeni kontratı için tebrik etti.