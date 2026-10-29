Formula 1 Meksika GP
Albon'dan Alonso'ya yanıt: "Umarım bu hafta sonu yollarımız kesişmez"
Alex Albon, Amerika Grand Prix’sinde Fernando Alonso ile yaşadığı temasın ardından herhangi bir hata yapmadığı yönündeki görüşünü yineledi.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 29 Eki 2026 21:22
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Alexander Albon, Williams
Fotoğraf: Michael Potts / LAT images via Getty Images
Austin'deki yarışın ilk turunda Alex Albon, 11. virajda Fernando Alonso'nun aracının sol tarafına temas etti. Temas, Aston Martin'in aerodinamik parçalarına zarar verdi ve performansı olumsuz etkiledi.
Her iki pilot da hasar nedeniyle puan alamadan yarışı tamamladı. Yarışın ardından Alonso, orta grubun arka bölümünde yarışan pilotların performanslarını eleştirdi.
Ancak Meksika Grand Prix’si öncesindeki medya gününde konuya yeniden değinen Alonso, eleştirisinin tüm pilotlara yönelik olmadığını ancak kimlerden bahsettiğinin herkes tarafından bilindiğini söyledi.
Alonso, "Kaç kişiden bahsettiğimi net olarak söylemiyorum ancak hepimiz hangi pilotlardan söz ettiğimi biliyoruz."
"Bu da size her şeyi anlatıyor. Hâlâ aynı düşünüyorum: Albon'un yaptığı bir hataydı ve buna gerek yoktu. O anda nasıl bir fırsat gördüğünü anlamakta hâlâ zorlanıyorum." ifadelerini kullandı.
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Alonso’nun açıklamalarına yanıt veren Albon, İspanyol pilota büyük saygı duyduğunu ancak yaşanan temasın sorumluluğunu üstlenmediğini belirtti.
"Öncelikle Fernando'ya büyük saygı duyduğumu söylemek isterim. Bence harika bir pilot ve çocukken onu örnek alıyordum. Örnek aldığınız bir sürücüyle yarışırken ondan böyle yorumlar duymak elbette hoş değil ancak aynı fikirde değilim."
"Bence hepimiz grubun arka tarafında kendi mücadelemizi veriyoruz. Bunun pilotların seviyesinden kaynaklandığını düşünmüyorum. Bence grid, uzun zamandır gördüğümüz en güçlü seviyede. Yarış sonrasındaki açıklamalar da genellikle olayın sıcaklığıyla yapılıyor. Bu nedenle söylenenleri biraz ihtiyatla değerlendirebilirsiniz."
"Bence iyi bir mücadeleydi. Güzel bir çekişme yaşadığımızı düşünüyordum. Görünüşe göre Fernando aynı fikirde değil ancak yarış boyunca birbirimizle mücadele ettik. Temasın kendisinde bile araçların pist üzerindeki konumları açısından durumun %50-50 olduğunu düşünüyordum.”
“Umarım bu hafta sonu yarışta virajlarda ya da başka bir yerde Fernando ile yollarımız kesişmez.”
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- Motorsport.com Ekibi
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