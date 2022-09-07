Albon: "Zandvoort'ta hızlı olmayı beklemiyorduk"
Williams pilotu Alex Albon, Zandvoort'ta hızlı olmayı hiç beklemedikleri için sonuca şaşırdığını belirtti.
Williams pilotu Alex Albon, bu yıl çoğu zaman olduğu gibi Zandvoort'ta da bir şekilde puan barajına yaklaşmayı başardı ancak 12. oldu ve hafta sonunu puansız kapattı.
Yarışın ardından konuşan Taylandlı sürücü şöyle dedi: "Çok muhteşem değildi ama bence gayet iyi bir yarıştı. Aracımızı ve artı yönlerini düşünürseniz Zandvoort'un bizim için pek de iyi bir yarış olmadığını görürsünüz ve bugün gerçekten iyi bir yarış temposuna sahiptik. Attığımız stintlere bakarsanız, sonuncusu hariç, aslında oldukça hızlıydık hatta adil olmak gerekirse şaşırtıcı derecede hızlıydık."
"Sanırım yarışta rüzgarın azalması bize yardım etti ve orta hamur lastikleri sert ve yumuşak lastiklerden çok daha fazla çalıştırabildik."
"Yani bazı şeylere bakıp neden böyle olduğunu anlamak lazım çünkü çok mutluydum. Pozisyonumuzu etkileyip etkilemeyeceğinden emin değilim ama güvenlik aracı periyotları ve Mercedes'ler nedeniyle sallanan mavi bayrakla çok fazla zaman kaybettik."
"Genel olarak bakarsak, sanal güvenlik aracı devreye girmeseydi, belki ilk direkt ilk on içinde bitiremezdik ama en azından puan için savaşabilirdik"
"Sonunda 12. olduk, bu biraz üzüntü verici. Yarış sırasında başımıza türlü türlü olaylar geldi ama takımla birlikte net hareket ettik, doğru kararlar verdik. Sonunda hiçbir şey kazanamasak da mutluyum."
"Şimdi Monza'ya hazırlanacağız. Teorik olarak bu pist aracımıza daha uygun olmalı.”
Sıradaki yarış Monza'da yapılacak ve Albon, en azından burası için beklentilerinin daha yüksek olduğunu söylüyor.
"Elbette beklentileri çok yüksek tutmak istemezsiniz fakat burada -aracımıza çok uymadığını düşündüğümüz- yüksek yere basma gücü kuvvetiyle bile oldukça iyiydik."
"Yine de durum değişebilir ve bundan ötürü Monza'da düzlük hızı avantajına sahip olup olmadığımızı görmek lazım."
"Monza'ya girerken Zandvoort'ta olduğundan daha yüksek beklentilerimiz var."
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