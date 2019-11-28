Albon: "Zamanla Verstappen'i yakalayacağım"

Alex Albon, ilk kez bu yılki sezon öncesi testinde Formula 1 aracını test etmişti ve buna rağmen sezonun ilk yarısında harika bir performans sergiledi.

Bu performansı, Pierre Gasly'nin sönük ilk yarı performansıyla birleşince, ikinci yarıda Red Bull'la yarışmaya başladı.

Şimdiye kadar katıldığı yarışlarda güçlü performansını sürdüren Albon, 2020'de Red Bull'la yarışacak ve mevcut performansıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Taylandlı sürücü, “Bu aracı tanımaya devam ediyorum, daha rahat hissedebilmem için çalışıyoruz. Bu, direksiyon arkasında geçirdiğiniz zamana ve farklı çözümler denemenizle bağlantılı bir şey. Kendimi rahat hissetmemi ve aracın tüm performansını çıkarmama izin verecek bir ayar bulmaya çalışıyorum."

"Bu zaman alıyor, bu yüzden sezon başlamadan önce Abu Dabi'de yapılacak olan testi ve Barcelona'da yapılacak kış testlerini sabırsızlıkla bekliyorum, çünkü yarış hafta sonu boyunca zaman sınırlı oluyor ve test yapamıyoruz. Ancak kendimi rahat hissettiğim ve aracın neler yapabileceğini göstermeye başladığımda sonuçlar daha iyi hale gelecek."

"Her zaman işe odaklanmaya çalışıyorum ve başka şeyler hakkında düşünmüyorum. Bu, aynı zamanda sözleşme için de geçerli. Takımda kalacağımı bilsem de bilmesem de yapmam gerekeni yapmaya devam edecektim."

"Hâlâ çalışmaya ihtiyaç duyduğumu bildiğim alanlar var. Araçta güvende hissettiğiniz dengeyi bulmalı ve araçtan tüm performansı alabildiğinizi hissetmelisiniz."

“Şimdiye kadar makul bir iş yaptığımı düşünüyorum, ancak aracı gerçekten zorlamaya başladığımda kendimi rahat hissedeceğim ve o zaman Max'i zorlamaya başlayacağım." dedi.