Albon: "Yumuşak lastikle sürüş eksikliği, Q2'de elenmeme neden oldu"

Red Bull'un 2021 için boşta olan Sergio Perez'i düşünüyor olması nedeniyle F1'deki geleceği için mücadele veren Albon, Sakhir'deki dış pistte sıralamalarda ancak 12. olabildi.

Geçen haftaki Bahreyn GP'de kariyerinin ikinci podyumunu alan Albon böylece Britanya GP'den bu yana en kötü sıralama sonucunu aldı.

Albon, "3. antrenman seansında sıralamalar için aracın dengesinde bazı denge değişiklikleri yaptık."

"Ancak 3. antrenmanda yumuşak lastiklerle sürüş yapmamanın bize zarar verdiğini düşünüyorum. İstediğimiz şeyi başardık ancak yumuşak lastiklerle apekste ön tarafta çok fazla yol tutuşu buluyorsunuz. Bu açıdan dengelemek zordu."

"Bazı noktalarda ön bölümde eksiklik hissederken bazı yerlerde ön bölüm fazlaydı. Bu yüzden ön flapleri ya da kanadı ayarlamak normalde de olduğu gibi o kadar basit değildi."

"Ancak Q2'deki ilk turumdan oldukça mutluydum. Gerçekten iyiydi." dedi.

Albon, Q2'de takım arkadaşı Max Verstappen'in 0.4 sn gerisinde kaldı ancak pistin hızlı ve kısa olması nedeniyle pozisyon olarak çok geride kaldı.

Albon, "Verilere bakmadan dahi size yavaş olduğumu söyleyebilirim."

"Dürüst olmak gerekirse, 3. antrenman seansında yumuşak lastiklerle sürüş yapamamak biraz zarar verdi çünkü şartlar çok farklıydı. Orta ve sert lastikler birbirlerine hissiyat açısından oldukça benzerler. Ancak yumuşak lastikler oldukça farklı."

"Zorlu bir lastikti ve açıkçası bundan ders çıkardım. Benim açımdan bir deneyim oldu. Ancak sıralamalar böyle sonuçlanmış oldu. 7 ve 8. virajlarda hem düşük, hem de yüksek hızlı virajda zorlandım."

"Hissiyat açısından iyi bir denge bulma konusunda zorlandık." dedi.

Albon, Cuma günkü antrenmanlarda iyi hissetmesinin ardından bu sonucun sinir bozucu olduğunu kabul etti.

Albon, "Cuma günü her şey iyi görünüyordu ve Cumartesi günü de ilk başta her şey yolundaydı."

"Ancak sıralamalarda ilk turu atmamızın ardından, 'Lanet olsun, tüm hafta sonu gördüğümüzden farklı bir durum söz konusu' diye düşündüğüm anlardan birisiydi."

"Neler olduğuna bakacağım, mühendislerimle konuşarak sorunun nerede olduğunu öğreneceğim." dedi.