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Formula 1 Singapur GP

Albon: "Yıl sonu için hedeflediğimiz noktaya şimdiden ulaştık"

Alex Albon, Williams'ın yıl sonu için hedeflediği şampiyona pozisyonuna ulaştığını söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Alex Albon, Williams Racing

Alex Albon, Williams Racing

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Albon Bakü'de elde ettiği yedincilikle Williams kariyerinin en iyi sonucunu elde ederken, yeni takım arkadaşı Franco Colapinto sekizinci sırayı aldı. 

Elde edilen 10 puan takımı şampiyonada Alpine'in önüne geçirerek sekizinci sıraya taşıdı.

Albon, "Sanırım şu anda yıl sonu hedefimiz olan şeyi elde ettik ve Alpine'in önündeyiz."

"Dokuzuncu ve onuncu olmanın ne kadar zor olacağını konuşuyorduk, bu yüzden yedinci ve sekizinci olmak bizim için bir lüks." 

"Bu iyi bir ilerleme kaydettiğimizi gösteriyor. Gerçekten hızlı olduğumuz başka bir hafta sonu oldu."

"Gridin çoğundan farklı bir strateji uyguladık ancak bu harika bir strateji değildi. Bu olmasaydı Fernando Alonso'nun önünde bitirebilirdik." dedi.

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