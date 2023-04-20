Önceki / Mercedes, Russell'ın yolda kaldığı motoru yüksek ihtimalle kullanamayacak Sonraki / Hamilton: "Red Bull'u yakalamamız uzun sürebilir"
Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Albon: "Yere basma gücünün düşük olduğu şartlarda yine iyi olacağız"

Alex Albon'a göre Williams yere basma gücünün az olduğu pistlerde bir kez daha rekabetçi olacak; bunun en büyük sebebi ise lastiklerin gereğinden çok ısınması.

Altay Gök
Ekleyen:
Albon: "Yere basma gücünün düşük olduğu şartlarda yine iyi olacağız"

Son iki yıldır nispeten rekabetçi bir konuma gelen ve zaman zaman puan mücadelesi veren Williams'ın en büyük sorunu pist seçmesi.

Yere basma gücü eksikliğini düşük sürtünmeyle kapatan Williams, bu nedenle Monza ve Spa gibi pistlerde en iyi beşinci araç dahi olabilirken, yavaş pistlerde kendini gridin en arkasında buluyor.

Bu duruma vurgu yapan Alex Albon, yine hızlı pistlerde puana oynayacaklarını söylüyor.

Sky F1'e konuşan Albon, "Lastik bozulmasının düşük olduğu pistler bize uygun, nitekim yere basma gücü anlamında biraz daha zayıfız, daha fazla kayıyoruz."

"Diğer araçlara göre biraz daha fazla lastik ısıtıyoruz. Bu yüzden Bahreyn'de iyiydik çünkü gece yarışıydı, Cidde'de yarış temposunda iyiydik, yine gece yarışıydı, Avustralya'da da hava soğuktu."

"Bu pistler ayrıca biraz bağışlayıcı, virajlardan sonra lastikleri tekrar soğutan uzun düzlükler var -bu da bize uygun."

"Normal bir araca sahip değiliz, yere basma gücünü kaldırdığımızda çok verimliyiz. Bu yüzden Monza gibi pistlerde iyi olacağımızı biliyoruz."

paylaşım
yorumlar

Mercedes, Russell'ın yolda kaldığı motoru yüksek ihtimalle kullanamayacak

Hamilton: "Red Bull'u yakalamamız uzun sürebilir"
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Coulthard: "Son turlarda kırmızı bayrak gereksizdi, Güvenlik Aracı yeterliydi"

Coulthard: "Son turlarda kırmızı bayrak gereksizdi, Güvenlik Aracı yeterliydi"

Formula 1
Avustralya GP

Coulthard: "Son turlarda kırmızı bayrak gereksizdi, Güvenlik Aracı yeterliydi" Coulthard: "Son turlarda kırmızı bayrak gereksizdi, Güvenlik Aracı yeterliydi"

Almanya, F1 takvimine dönüş için umutlu

Almanya, F1 takvimine dönüş için umutlu

Formula 1
Azerbaycan GP

Almanya, F1 takvimine dönüş için umutlu Almanya, F1 takvimine dönüş için umutlu

Steiner: "2021 Abu Dhabi'de Wolff az kalsın kalp krizi geçirecekti!"

Steiner: "2021 Abu Dhabi'de Wolff az kalsın kalp krizi geçirecekti!"

Formula 1
Azerbaycan GP

Steiner: "2021 Abu Dhabi'de Wolff az kalsın kalp krizi geçirecekti!" Steiner: "2021 Abu Dhabi'de Wolff az kalsın kalp krizi geçirecekti!"

Son Haberler

Stella: "McLaren'ın mevcut yapısı, oldukça karmaşık olan 2015'ten çok farklı"

Stella: "McLaren'ın mevcut yapısı, oldukça karmaşık olan 2015'ten çok farklı"

F1 Formula 1

Stella: "McLaren'ın mevcut yapısı, oldukça karmaşık olan 2015'ten çok farklı" Stella: "McLaren'ın mevcut yapısı, oldukça karmaşık olan 2015'ten çok farklı"

2023 Hırvatistan Rallisi: Neuville lider, Ogier lastik patlatıp geri düştü!

2023 Hırvatistan Rallisi: Neuville lider, Ogier lastik patlatıp geri düştü!

WRC WRC
Hırvatistan Rallisi

2023 Hırvatistan Rallisi: Neuville lider, Ogier lastik patlatıp geri düştü! 2023 Hırvatistan Rallisi: Neuville lider, Ogier lastik patlatıp geri düştü!

Pringle: "Popüler spor mekanları, protestocular için 'kârlı' bir hedef"

Pringle: "Popüler spor mekanları, protestocular için 'kârlı' bir hedef"

F1 Formula 1

Pringle: "Popüler spor mekanları, protestocular için 'kârlı' bir hedef" Pringle: "Popüler spor mekanları, protestocular için 'kârlı' bir hedef"

"MotoGP, daha iyi olmasa bile F1 kadar iyi olabilir"

"MotoGP, daha iyi olmasa bile F1 kadar iyi olabilir"

MGP MotoGP

"MotoGP, daha iyi olmasa bile F1 kadar iyi olabilir" "MotoGP, daha iyi olmasa bile F1 kadar iyi olabilir"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.