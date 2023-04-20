Albon: "Yere basma gücünün düşük olduğu şartlarda yine iyi olacağız"

Son iki yıldır nispeten rekabetçi bir konuma gelen ve zaman zaman puan mücadelesi veren Williams'ın en büyük sorunu pist seçmesi.

Yere basma gücü eksikliğini düşük sürtünmeyle kapatan Williams, bu nedenle Monza ve Spa gibi pistlerde en iyi beşinci araç dahi olabilirken, yavaş pistlerde kendini gridin en arkasında buluyor.

Bu duruma vurgu yapan Alex Albon, yine hızlı pistlerde puana oynayacaklarını söylüyor.

Sky F1'e konuşan Albon, "Lastik bozulmasının düşük olduğu pistler bize uygun, nitekim yere basma gücü anlamında biraz daha zayıfız, daha fazla kayıyoruz."

"Diğer araçlara göre biraz daha fazla lastik ısıtıyoruz. Bu yüzden Bahreyn'de iyiydik çünkü gece yarışıydı, Cidde'de yarış temposunda iyiydik, yine gece yarışıydı, Avustralya'da da hava soğuktu."

"Bu pistler ayrıca biraz bağışlayıcı, virajlardan sonra lastikleri tekrar soğutan uzun düzlükler var -bu da bize uygun."

"Normal bir araca sahip değiliz, yere basma gücünü kaldırdığımızda çok verimliyiz. Bu yüzden Monza gibi pistlerde iyi olacağımızı biliyoruz."