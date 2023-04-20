Albon: "Yere basma gücünün düşük olduğu şartlarda yine iyi olacağız"
Alex Albon'a göre Williams yere basma gücünün az olduğu pistlerde bir kez daha rekabetçi olacak; bunun en büyük sebebi ise lastiklerin gereğinden çok ısınması.
Son iki yıldır nispeten rekabetçi bir konuma gelen ve zaman zaman puan mücadelesi veren Williams'ın en büyük sorunu pist seçmesi.
Yere basma gücü eksikliğini düşük sürtünmeyle kapatan Williams, bu nedenle Monza ve Spa gibi pistlerde en iyi beşinci araç dahi olabilirken, yavaş pistlerde kendini gridin en arkasında buluyor.
Bu duruma vurgu yapan Alex Albon, yine hızlı pistlerde puana oynayacaklarını söylüyor.
Sky F1'e konuşan Albon, "Lastik bozulmasının düşük olduğu pistler bize uygun, nitekim yere basma gücü anlamında biraz daha zayıfız, daha fazla kayıyoruz."
"Diğer araçlara göre biraz daha fazla lastik ısıtıyoruz. Bu yüzden Bahreyn'de iyiydik çünkü gece yarışıydı, Cidde'de yarış temposunda iyiydik, yine gece yarışıydı, Avustralya'da da hava soğuktu."
"Bu pistler ayrıca biraz bağışlayıcı, virajlardan sonra lastikleri tekrar soğutan uzun düzlükler var -bu da bize uygun."
"Normal bir araca sahip değiliz, yere basma gücünü kaldırdığımızda çok verimliyiz. Bu yüzden Monza gibi pistlerde iyi olacağımızı biliyoruz."
Mercedes, Russell'ın yolda kaldığı motoru yüksek ihtimalle kullanamayacak
Hamilton: "Red Bull'u yakalamamız uzun sürebilir"
Son Haberler
Stella: "McLaren'ın mevcut yapısı, oldukça karmaşık olan 2015'ten çok farklı"
Stella: "McLaren'ın mevcut yapısı, oldukça karmaşık olan 2015'ten çok farklı" Stella: "McLaren'ın mevcut yapısı, oldukça karmaşık olan 2015'ten çok farklı"
2023 Hırvatistan Rallisi: Neuville lider, Ogier lastik patlatıp geri düştü!
2023 Hırvatistan Rallisi: Neuville lider, Ogier lastik patlatıp geri düştü! 2023 Hırvatistan Rallisi: Neuville lider, Ogier lastik patlatıp geri düştü!
Pringle: "Popüler spor mekanları, protestocular için 'kârlı' bir hedef"
Pringle: "Popüler spor mekanları, protestocular için 'kârlı' bir hedef" Pringle: "Popüler spor mekanları, protestocular için 'kârlı' bir hedef"
"MotoGP, daha iyi olmasa bile F1 kadar iyi olabilir"
"MotoGP, daha iyi olmasa bile F1 kadar iyi olabilir" "MotoGP, daha iyi olmasa bile F1 kadar iyi olabilir"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.